மோசடிக்கு வங்கிக்கணக்கு தொடக்கம்பெண் உட்பட இருவருக்கு ‘காப்பு’
மோசடிக்கு வங்கிக்கணக்கு தொடக்கம்பெண் உட்பட இருவருக்கு ‘காப்பு’
UPDATED : நவ 14, 2026 08:57 PM
ADDED : நவ 14, 2026 08:54 PM
கோவை: பண மோசடிகளுக்கு வங்கிக்கணக்குகள் தொடங்க உதவிய ஏஜென்ட்கள் ஆனந்த், 31, மலர் செல்வி, 42, ஆகிய இருவர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
கோவை கவுண்டம்பாளையத்தை சேர்ந்த மஞ்சுளா, 52, தன் பெயரில் தொடங்கப்பட்ட வங்கிக்கணக்கில் ‘டிபாசிட்’ செய்யப்பட்ட தொகை முடக்கப்பட்டதாக, மாநகர சைபர் கிரைம் போலீசாரிடம் புகார் அளித்தார்.
மோசடிக்கு அவரது வங்கிக்கணக்கு பயன்படுத்தப்பட்டதால் முடக்கப்பட்டது தெரிந்ததாக, புகாரில் அவர் தெரிவித்திருந்தார். இதுகுறித்து, வழக்கு பதிந்து போலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.
அதில், சிவகங்கை மாவட்டம் கீழகோட்டை ஆனந்த், ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமகுடி மலர் செல்வி ஆகியோர், மஞ்சுளா பெயரில் வங்கிக்கணக்கு தொடங்கி, மோசடி நபர்களிடம் கொடுத்தது தெரிந்தது. அவர்கள் இருவரையும், சைபர் கிரைம் போலீசார் கைது செய்தனர்.
இருவரிடம் இருந்தும், 70 வங்கிக்கணக்குகள் விபரம், 25 டெபிட் கார்டுகள், 8 சிம் கார்டுகள், நான்கு மொபைல்போன்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
போலீசார் கூறுகையில், ‘வங்கிக்கணக்கு தொடங்கப்பட்ட உடன், அனைத்து விபரங்களும், மோசடி நபர்களுக்கு ஏஜென்ட்கள் வாயிலாக பகிரப்படும். அதற்காக ஏஜென்ட்களுக்கு கமிஷன் வழங்கப்படும். ஆனந்த், மலர் செல்வி இருவரும், 8,000 முதல், 10 ஆயிரம் ரூபாய் வரை கமிஷன் பெற்றுள்ளனர்’ என்றனர்.