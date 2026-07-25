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/செய்திகள்/தமிழகம்/﻿ சாகித்ய அகாடமி சார்பில் செப்.,3ல் கண்ணதாசன் நுாற்றாண்டு விழா

﻿ சாகித்ய அகாடமி சார்பில் செப்.,3ல் கண்ணதாசன் நுாற்றாண்டு விழா

﻿ சாகித்ய அகாடமி சார்பில் செப்.,3ல் கண்ணதாசன் நுாற்றாண்டு விழா

ADDED : ஜூலை 25, 2026 01:55 AM

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ADDED : ஜூலை 25, 2026 01:55 AM

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சென்னை: 'சாகித்ய அகாடமி' சார்பில், வரும் செப்., 3ல், திருச்சியில் கவிஞர் கண்ணதாசன் நுாற்றாண்டு விழா நடக்க உள்ளது .

கவிஞர் கண்ணதாசன், 'சேரமான் காதலி' நாடகத்துக்காக, 'சாகித்ய அகாடமி' விருது பெற்றார். அவரது நுாற்றாண்டு விழா, இந்த ஆண்டு கொண்டாடப்படுகிறது.

'கவிஞர் கண்ணதாசன் கவிதைகள், 'இலக்கிய சிற்பிகள் வரிசையில், கண்ணதாசன் வாழ்க்கை வரலாறு' ஆகிய நுால்களை, 'சாகித்ய அகாடமி' வெளியிட்டுள்ளது.

அவரது நுாற்றாண்டை, மத்திய - மாநில அரசுகள் கொண்டாட வேண்டும் என, பல்வேறு தமிழ் அமைப்புகள் வலியுறுத்தி வருகின்றன.

இந்நிலையில், மத்திய அரசின் கலாசார அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும், 'சாகித்ய அகாடமி'யின் தமிழ் ஆலோசனைக் குழுவிடம் இக்கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.

அதைத் தொடர்ந்து, செப்., 3ல், திருச்சி பிஷப் ஹீபர் கல்லுாரியுடன் இணைந்து, கண்ணதாசன் நுாற்றாண்டு நினைவு கருத்தரங்கை, சாகித்ய அகாடமி நடத்துகிறது.

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