'வீரன் ஸ்பெஷல் பிராந்தி' உள்ளிட்ட 11 வகை மதுபானங்கள் விற்க தடை
'வீரன் ஸ்பெஷல் பிராந்தி' உள்ளிட்ட 11 வகை மதுபானங்கள் விற்க தடை
ADDED : ஆக 14, 2026 06:23 PM
ADDED : ஆக 14, 2026 06:23 PM
சென்னை: செயற்கை சுவையூட்டும் பொருட்கள் சேர்க்கப்பட்டது உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து, மதுக்கடைகளில், 'மெக்டவுள் வி.எஸ்.ஓ.பி., பிராந்தி, வீரன் ஸ்பெஷல் பிராந்தி' உள்ளிட்ட, 11 மது வகைகளின் விற்பனைக்கு தடை விதித்து, டாஸ்மாக் மேலாண் இயக்குநர் நந்தகுமார் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
தமிழக அரசின் டாஸ்மாக் நிறுவனம், சில்லரை கடைகள் வாயிலாக, பீர் மற்றும் உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்படும் வெளிநாட்டு மது வகைகளை விற்கிறது. இந்நிறுவனம் ஏழு நிறுவனங்களிடம் இருந்து பீர் வகைகளையும், 11 நிறுவனங்களிடம் இருந்து மது வகைகளையும் கொள்முதல் செய்கிறது.
இந்நிலையில், இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணைய அதிகாரிகள், 'என்ரிகா என்டர்பிரைசஸ்' நிறுவனத்தில், இம்மாதம், 11ம் தேதி ஆய்வு செய்த நிலையில், 11 மது வகைகளில் செயற்கை சுவையூட்டும் பொருட்கள் சேர்க்கப்பட்டு இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது.
அந்த தயாரிப்புகளின் விற்பனையை உடனே நிறுத்துமாறும், மொத்த மற்றும் சில்லரை விற்பனையாளர்கள், அந்த மது வகைகளை நுகர்வோருக்கு விற்கக்கூடாது எனவும், உணவு பாதுகாப்பு ஆணையம் உத்தரவிட்டது.
இதையடுத்து, செயற்கை சுவையூட்டும் பொருட்கள் சேர்க்கப்பட்டது உறுதி செய்யப்பட்ட, 11 மது வகைகளின் விற்பனைக்கு தடை விதித்து, டாஸ்மாக் மேலாண் இயக்குநர் நந்தகுமார் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
டாஸ்மாக் நிறுவனத்தின் மண்டல முதுநிலை மேலாளர்கள் மற்றும் மாவட்ட மேலாளர்களுக்கு அவர் அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில், 'என்ரிகா நிறுவனத்தின், 11 மது வகைகளை டிப்போவில் இருந்து, சில்லரை கடைகளுக்கு அனுப்புவதை உடனே நிறுத்த வேண்டும்.
'இந்த மது வகைகளை, எப்.எல்., 2 எனப்படும், கிளப்கள் மற்றும் எப்.எல்., 3 எனப்படும் நட்சத்திர ஹோட்டல்களில் உள்ள மதுக்கூடங்களுக்கு விற்பனை செய்வதையும் உடனே நிறுத்த வேண்டும். மறு உத்தரவு வரும் வரை, 11 மது வகைகளையும் சில்லரை கடைகளில் விற்கக்கூடாது' என, தெரிவித்துள்ளார்.
தடை விதிக்கப்பட்ட மது வகைகள் எவை?
* வி.எஸ்.ஓ.பி., எக்ஸ்ஷா கோல்டு பிராந்தி
* லுாயிஸ் வெர்னன்ட் எக்ஸ்.ஓ. பிளெண்டட் பிரீமியம் பிராந்தி
* மெக்டவுள் வி.எஸ்.ஓ.பி., பிராந்தி
* நம்பர் 1 மெக்டவுள்ஸ் பைன் பிராந்தி
* மென்ஸ்கிளப் டீலக்ஸ் பிராந்தி
* ஹனி பீ பைன் பிராந்தி
* என்ரிகா வி.எஸ்.ஓ.பி., செலக்ட் பிராந்தி
* என்ரிகா பிளாட்டினம் ரிசர்வ் எக்ஸ்.ஓ., பிராந்தி
* என்ரிகா பிரீமியம் பிரெஞ்சு பிராந்தி
* வீரன் ஸ்பெஷல் பிராந்தி
* என்ரிகா ஓல்டு இண்டி கிளாசிக் டார்க் ரம்