11 விற்பனை நிலையங்களில் 8.57 டன் விதை விற்க தடை

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சேலம்: சேலம், நாமக்கல் மாவட்ட விதை ஆய்வு துணை இயக்குனர் சித்ரா தலைமையில் குழுவினர், ஆத்துார், பெத்தநாயக்கன்பாளையம், சேலம் வட்டாரங்களுக்கு உட்பட்ட, 11 விதை விற்பனை நிலையங்களில் நேற்று (அக்.,27) ஆய்வு செய்தனர்.
அதில் சட்ட விதிகளை மீறிய, 11 விற்பனை நிலையங்களில், 8.57 டன் விதைகள் விற்க தடை விதிக்கப்பட்டது. அதன் மதிப்பு, 19.22 லட்சம் ரூபாய்.
சித்ரா கூறுகையில், ‘‘விவசாயிகள், விதைகளுக்குரிய விலைப்பட்டியலை கேட்டு பெற வேண்டும். அதில் பயிர் ரகம், காலாவதி நாள், குவியல் எண் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதா என சரிபார்க்க வேண்டும்.
பயிர் அறுவடை முடியும் வரை, இப்பட்டியலை விவசாயிகள் வைத்திருக்க வேண்டும். தரமற்ற விதை, விதிமீறி விற்பனை செய்வோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,’’ என்றார்.
ADDED : அக் 28, 2026 09:17 PM
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சேலம்: சேலம், நாமக்கல் மாவட்ட விதை ஆய்வு துணை இயக்குனர் சித்ரா தலைமையில் குழுவினர், ஆத்துார், பெத்தநாயக்கன்பாளையம், சேலம் வட்டாரங்களுக்கு உட்பட்ட, 11 விதை விற்பனை நிலையங்களில் நேற்று (அக்.,27) ஆய்வு செய்தனர்.
அதில் சட்ட விதிகளை மீறிய, 11 விற்பனை நிலையங்களில், 8.57 டன் விதைகள் விற்க தடை விதிக்கப்பட்டது. அதன் மதிப்பு, 19.22 லட்சம் ரூபாய்.
சித்ரா கூறுகையில், ‘‘விவசாயிகள், விதைகளுக்குரிய விலைப்பட்டியலை கேட்டு பெற வேண்டும். அதில் பயிர் ரகம், காலாவதி நாள், குவியல் எண் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதா என சரிபார்க்க வேண்டும்.
பயிர் அறுவடை முடியும் வரை, இப்பட்டியலை விவசாயிகள் வைத்திருக்க வேண்டும். தரமற்ற விதை, விதிமீறி விற்பனை செய்வோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,’’ என்றார்.