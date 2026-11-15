முடக்கப்பட்ட சொத்துக்கள் விற்பனையை பதிவு செய்ய முடியாது: ஐகோர்ட் உத்தரவு
முடக்கப்பட்ட சொத்துக்கள் விற்பனையை பதிவு செய்ய முடியாது: ஐகோர்ட் உத்தரவு
ADDED : நவ 15, 2026 12:23 AM
ADDED : நவ 15, 2026 12:23 AM
சென்னை: 'முடக்கப்பட்ட சொத்துக்கள் விற்பனையை, பதிவு செய்ய முடியாது' என, தெரிவித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், வருமான வரித்துறை மற்றும் நீதிமன்றத்தால் முடக்கப்பட்ட, சொத்தின் விற்பனையை பதிவு செய்யும்படி, தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டது.
கோவை மாவட்டத்தில், இம்ரான் பாட்ஷா என்பவருக்கு சொந்தமான சொத்தை, மகேஷ் கண்ணன் என்பவர் வாங்க முன்வந்தார்.
அந்த சொத்துக்கள், வருமான வரித்துறை மற்றும் சிவில் நீதிமன்ற உத்தரவுகள் காரணமாக முடக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளன எனக் கூறி, அதற்கான விற்பனை பத்திரத்தை பதிவு செய்ய, சார் - பதிவாளர் மறுத்துள்ளார்
மேல்முறையீடு
இதை எதிர்த்து, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில், மகேஷ் கண்ணன் தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரித்த தனி நீதிபதி, 'மோசடி அல்லது போலியான ஆவணங்கள் தொடர்பான பதிவுகளுக்கு மட்டுமே, பதிவு சட்டம் பிரிவு 22 பி தடையாக இருக்கிறது' எனக் கூறி, விற்பனை பத்திரத்தை, உடனே பதிவு செய்யும்படி, சார் - பதிவாளருக்கு உத்தரவிட்டார்.
தனி நீதிபதி உத்தரவை எதிர்த்து, சிவில் நீதிமன்றத்தில் சொத்து முடக்கம் செய்ய உத்தரவு பெற்ற அசிக் அலி, அஜ்ஜுர் முகமது ஆகியோர், மேல் முறையீடு செய்தனர்.
இந்த மனு, நீதிபதிகள் சுப்பிரமணியம், ராஜேஷ் விவேகானந்தன் அடங்கிய அமர்வில், நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது மனுதாரர்கள் சார்பில், மூத்த வழக்கறிஞர் அசன் முகமது ஜின்னா ஆஜராகி, ''நீதிமன்றம் மற்றும் வருமான வரித்துறையால் முடக்கப்பட்டுள்ள சொத்து விற்பனையை பதிவு செய்ய, பத்திரப் பதிவு சட்டம் தடை செய்கிறது.
''சொத்து முடக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில், அதற்கான விற்பனை பத்திரத்தை பதிவு செய்ய, தனி நீதிபதி உத்தரவிட்டது சட்டத்திற்கு முரணானது,'' என்றார்.
இதை ஏற்று, நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு:
முடக்கப்பட்ட சொத்துகள் தொடர்பான விற்பனை ஆவணங்களை பதிவு செய்ய, சட்டரீதியான தடை உள்ளது.
உத்தரவு ரத்து
சார் - பதிவாளர், ஒரு ஆவணத்தை பதிவு செய்ய மறுத்தால், அதை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்ய, சட்டத்தில் மாற்று தீர்வுகள் உள்ள நிலையில், நேரடியாக உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர முடியாது.
விற்பனை பத்திரத்தை பதிவு செய்யும்படி, தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவு ரத்து செய்யப்படுகிறது. தனி நீதிபதியின் உத்தரவின் அடிப்படையில், ஏற்கனவே பதிவு செய்யப்பட்டிருந்த விற்பனை பத்திரமும் ரத்து செய்யப்படுகிறது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டு உள்ளது.