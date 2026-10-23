ரூ.30க்கு சன்ன ரகமென ரேஷன் அரிசி விற்பனை

UPDATED : அக் 23, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:09 PM
== புல் அவுட் ==
தேனி மாவட்டம், கம்பத்தில் உள்ள ரேஷன் கடையில், அத்தொகுதி எம்.எல்.ஏ., ஜெகநாத் மிஸ்ரா தொடங்கி வைத்த, சன்னரக அரிசி விற்பனையில், ரேஷன் அரிசியை கிலோ ரூ.30-க்கு விற்பதாக, பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டி, திரும்ப ஒப்படைத்துள்ளனர். சன்னரக அரிசியை, கிலோ 30- ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யும் திட்ட தொடக்க நிகழ்வை, பிரமாண்டமாக நடத்திய அமைச்சர்கள், அந்த அரிசியின் தரர்தை பரிசோதித்தனரா?
தங்கள், ‘ரீல்ஸ் கண்டென்ட்’ ஆக, சன்னரக அரிசி வழங்குவதாக காட்டிவிட்டு, இலவச ரேஷன் அரிசியை பாலிஷ் செய்து, முறைகேடாக விற்பனை செய்து ஏமாற்ற முயல்கின்றனரா? இலவச அரிசியை, சன்னரகம் என, நுாதன முறையில் மக்களை ஏமாற்றி, கிலோ 30- ரூபாய்க்கு த.வெ.க., அரசு விற்பது கண்டனத்திற்குரியது. இது குறித்து விரிவான விசாரணை நடத்தி, முறைகேட்டில் தொடர்புடையோர் மீது, கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
– தினகரன்,
பொதுச்செயலர், அ.ம.மு.க.,