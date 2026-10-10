உலகின் சிறந்த விஞ்ஞானிகள் பட்டியலில் சேலம் பெரியார் பல்கலை பேராசிரியர்கள்
உலகின் சிறந்த விஞ்ஞானிகள் பட்டியலில் சேலம் பெரியார் பல்கலை பேராசிரியர்கள்
UPDATED : அக் 10, 2026 09:39 PM
ADDED : அக் 10, 2026 09:36 PM
சேலம்: உலகின் தலைசிறந்த விஞ்ஞானிகள் பெயர் பட்டியலில், சேலம் பெரியார் பல்கலை பேராசிரியர்கள், 6 பேர் இடம் பெற்றுள்ளனர்.
அமெரிக்காவின் ஸ்டான்போர்டு பல்கலைக்கழகம் மற்றும் பிரபல ஆய்விதழ் நிறுவனமான எல்சிவியரும் இணைந்து, ஆண்டுதோறும் உலகின் தலைசிறந்த, 2 சதவீத விஞ்ஞானிகளின் பட்டியலை தேர்வு செய்து வெளியிடுகிறது.
எச்-இன்டெக்ஸ், கோ-ஆதர்ஷிப், எச்.எம்-இன்டெக்ஸ் போன்ற அளவீடுகளின் அடிப்படையில் வெவ்வேறு துறைகளில் உள்ள, விஞ்ஞானிகளின் பெயர்கள் தேர்வு செய்யப்படுகின்றன. நடப்பாண்டுக்கான பட்டியலில், 20 அறிவியல் துறைகள் மற்றும் 174 துணை துறைகளில் பணிபுரியும் விஞ்ஞானிகள் பெயர்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.
இதில், சேலம் பெரியார் பல்கலை கழகத்தை சேர்ந்த, 6 பேர் இடம் பிடித்துள்ளனர். அதில் உயிர் பாலிமர் - உலோக ஆக்சைடு கலவை மூலம் பல் மற்றும் எலும்பு மருத்துவத்துக்கு பயன்படும் உயிர் பருப்பொருள்கள், சரியான அளவில், சரியான நேரத்தில் சரியான இடத்துக்கு மருந்து செலுத்தும் அமைப்பு உள்ளிட்ட ஆய்வு பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள வேதியியல் துறை பேராசிரியர் ராஜ், தென்னிந்திய நதி வடிநிலங்களின் தோற்றுவாயிலிருந்து, கடலில் கலக்கும் இடம் வரையிலான புவி புறஅமைப்பியல், வைகை நதிக்கரையோரம் உள்ள கீழடி உள்ளிட்ட ஆய்வுகளில் ஈடுபட்டுள்ள புவி அமைப்பியல் பேராசிரியர் ராம்குமார்.
உணவு தொழில்துறை கழிவுகளிலிருந்து பாலிமர்களை மீட்டெடுப்பது மற்றும் உணவு மற்றும் பேக்கேஜிங் அமைப்புகளில், அதன் பயன்பாடுகளில் பணியாற்றி வரும் உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து பேராசிரியர் பிரகாஷ் மாறன் ஆகியோர் இடம் பெற்றுள்ளனர்.
மேலும் நானோ பொருட்கள் குறித்த ஆய்வுகளில் ஈடுபட்டுள்ள இயற்பியல் துறை பேராசிரியர் ரமேஷ், நுண்துகளை பயன்படுத்தி ஆற்றல் சேமிப்பு ஆய்வுகளில் ஈடுபட்டுள்ள இயற்பியல் துறை பேராசிரியர் பழனிவேல், சமீபத்தில் இறந்த பயோடெக்னாலஜி பேராசிரியர் வெங்கடாசலம் ஆகியோரும் இடம் பெற்றுள்ளனர்.
பெரியார் பல்கலை துணைவேந்தரும், நிர்வாக குழு உறுப்பினருமான ஜெயந்தி மற்றும் பேராசிரியர்கள், உலகின் தலை சிறந்த விஞ்ஞானிகள் தரவரிசை பட்டியலில் இடம் பெற்ற விஞ்ஞானிகளை பாராட்டினர்.