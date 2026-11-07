தெடாவூர் ஆட்டுச்சந்தையில் ரூ.1.60 கோடிக்கு விற்பனை
தெடாவூர் ஆட்டுச்சந்தையில் ரூ.1.60 கோடிக்கு விற்பனை
ADDED : நவ 07, 2026 06:09 PM
ஆத்துார்: தெடாவூர் ஆட்டுச்சந்தையில், தீபாவளி பண்டிகையொட்டி, 1.60 கோடி ரூபாய்க்கு ஆடுகள் விற்பனையானது.
சேலம் மாவட்டம், கெங்கவல்லி அருகே, தெடாவூரில், இன்று (நவ.,7) ஆட்டுச்சந்தை நடந்தது. இன்று, தீபாவளி பண்டிகையொட்டி நேற்று, சிறப்பு கால்நடை சந்தையாகவும் நடைபெற்றது. ஆத்துார், தலைவாசல், கெங்கவல்லி, வீரகனுார், தம்மம்பட்டி, வாழப்பாடி பகுதிகளில் இருந்து, மேச்சேரி, தலச்சேரி, செம்மறி, சேலம் கறுப்பு ரக ஆடுகள் மட்டுமின்றி உள்ளூர் நாட்டு இன ஆடுகள் மற்றும் மாடுகள் விற்பனைக்கு கொண்டு வந்தனர்.
ஆத்துார், சேலம், பெரம்பலுார், கள்ளக்குறிச்சி, ஈரோடு, மதுரை, திருச்சி, தேனி, தர்மபுரி பகுதியைச் சேர்ந்த வியாபாரிகள், ஆடுகளை வாங்க வந்தனர். 2,000 ஆடுகள் மற்றும் 500 மாடுகள் விற்பனைக்கு கொண்டுவரப்பட்டன. ஆடுகள் வரத்து குறைவாக இருந்ததால், குட்டி ஆடுகள், 2,500 ரூபாயும், பெரிய ஆடுகள், 20 ஆயிரம் ரூபாயும், 10 கிலோ ஆடுகள், 11 ஆயிரம் ரூபாய் வரை விற்பனையானது.
வரத்து குறைவாக இருந்ததால், தீபாவளி பண்டிகைக்காக வியாபாரிகள் போட்டி போட்டு வாங்கி சென்றனர். இதன்மூலம், 1.60 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு வர்த்தகம் நடந்தது.