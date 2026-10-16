‘அமேசான் கிரேட் இந்தியன்’ திருவிழாவில் தமிழகத்தில் விற்பனை வளர்ச்சி அதிகரிப்பு
‘அமேசான் கிரேட் இந்தியன்’ திருவிழாவில் தமிழகத்தில் விற்பனை வளர்ச்சி அதிகரிப்பு
UPDATED : அக் 17, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 16, 2026 11:44 PM
சென்னை: அமேசான் நிறுவனத்தின், ‘கிரேட் இந்தியன் பெஸ்டிவல் 2026’ விற்பனையில், தமிழக வாடிக்கையாளர்கள் அன்றாட அத்தியாவசிய பொருட்களை வாங்குவதிலும் பிரீமியம் வகை பொருட்களை தேர்ந்தெடுப்பதிலும் முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவிலான ஆர்வத்தை காட்டி வருகின்றனர்.
இந்த பண்டிகை காலத்தில், மளிகை, குழந்தை பராமரிப்பு மற்றும் செல்லப்பிராணி பராமரிப்பு உள்ளிட்ட பிரிவுகளில் 100 சதவீதம் வரை வளர்ச்சி பதிவாகியுள்ளது.
ஆரோக்கியமான உணவுகளுக்கான தேடலில், ஓட்ஸ் கொள்முதல் மூன்று மடங்கும், விதைகள் மற்றும் உலர் பழங்கள் 2.5 மடங்கும் அதிகரித்துள்ளன.
அதேபோல், குழந்தை பராமரிப்பு பிரிவில் பேபி வாக்கர்களின் தேவை ஐந்து மடங்கும், பேபி கேரியர்கள் மற்றும் ஸ்லிங்குகளின் தேவை நான்க மடங்கும் உயர்ந்துள்ளன.
செல்லப்பிராணிகளுக்கான ‘ட்ரீட்கள்’ மற்றும் பூனை உணவுகளின் கொள்முதல் வழக்கமான நாட்களை விட 10 மடங்கு வரை அதிகரித்து புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.
மேலும், பவர் பேங்க்கள் 3.5 மடங்கும், எலக்ட்ரானிக் உபகரணங்கள் 2.8 மடங்கும், பில்டிங் மற்றும் கன்ஸ்ட்ரக்சன் விளையாட்டு பொம்மைகள் 4.4 மடங்கும் வளர்ச்சியை பதிவு செய்துள்ளன.
அமேசான் தளத்திற்கு வந்த மொத்த வருகைகளில், 72 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானவை கோவை, மதுரை, திருச்சி போன்ற இரண்டாம் கட்ட நகரங்களில் இருந்து பதிவாகியுள்ளன.
நவராத்திரி, துர்கா பூஜை மற்றும் தசரா பண்டிகைகளை முன்னிட்டு அத்தியாவசிய பொருட்களுக்கு 80 சதவீதம் வரையிலும், வீட்டு உபயோக மற்றும் பூஜை பொருட்களுக்கு 50 சதவீதம் வரையிலும் தள்ளுபடிகள் வழங்கப்படுகின்றன.
அமேசான் இந்தியாவின் எவ்ரிடே எசன்ஷியல்ஸ் இயக்குநர் ஸ்ரீகாந்த் ஸ்ரீ ராம் கூறுகையில், ‘‘பண்டிகை காலத்தில் தரம், வசதி மற்றும் அக்கறை ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைக்கும் பிரீமியம் தேர்வுகளை தமிழக வாடிக்கையாளர்கள் அதிக அளவில் நாடுகின்றனர்.
‘‘மாநிலம் முழுதும் பரவியுள்ள 1.2 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட உள்ளூர் விற்பனையாளர்கள், 7 புல்பில்மென்ட் மையங்கள், 4 சார்ட் மையங்கள் மற்றும் 135 லாஸ்ட்மைல் டெலிவரி நிலையங்கள் அடங்கிய வலுவான வினியோக கட்டமைப்பு வாடிக்கையாளர்களின் ஆர்டர்கள் விரைவாக வினியோகிக்கப்பட்டு வருகின்றன,’’ என்றார்.