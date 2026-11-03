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ADDED : நவ 03, 2026 11:06 PM
– நமது நிருபர் – அ.தி.மு.க.,வில் இருந்து விலகி, முதல்வர் விஜய் கட்சியான த.வெ.க.,வில் இணைந்த, முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர், 52, அவரது மனைவி ரம்யா, 48, ஆகியோர், சட்ட விரோத பணப் பரிமாற்றத்தில் ஈடுபட்டது தொடர்பான வழக்கில், விசாரணைக்கு ஆஜராகுமாறு அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள், ‘சம்மன்’ அனுப்பி உள்ளனர்.
புதுக்கோட்டை மாவட் டம், இலுப்பூரை சேர்ந்தவர் டாக்டர் சி.விஜயபாஸ்கர். அ.தி.மு.க., சார்பில், 2011ல், விராலிமலை தொகுதியில் வெற்றி பெற்று, 2013ல், ஜெயலலிதா தலைமையிலான அமைச்சரவையில், சுகாதாரத்துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்றார்.
பின், பன்னீர்செல்வம், பழனிசாமி ஆகியோர் முதல்வராக இருந்தபோதும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சராக இருந்தார்.
பாராட்டு
கடந்த 2021ல், கொரோனா தொற்று காலத்தில், அமைச்சராக இருந்த இவரின் செயல்பாடுகள் பாராட்டும்படி இருந்தன.
புகழின் உச்சத்தில் இருந்த விஜயபாஸ்கர், ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளிலும் சிக்கினார். பெண் ஐ.பி.எஸ்., அதிகாரி ஒருவரை அவமரியாதை செய்ததற்காக, ஜெயலலிதாவின் கோபத்திற்கு ஆளாகி, கட்சியில் இருந்து ஓரங்கட்டப்பட்டு, பின் மீண்டும் பழைய இடத்திற்கு வந்தார்.
ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பின், அக்கட்சியின் இரண்டாம் கட்ட தலைவர்களில் ஒருவராக விஜயபாஸ்கர் உயர்ந்தார். கடந்த ஏப்ரலில் நடந்த சட்டசபை தேர்தலில், அ.தி.மு.க., சார்பில் மீண்டும் விராலிமலை தொகுதியில் வெற்றி பெற்று, எம்.எல்.ஏ.,வாக இருந்தார்.
அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலர் பழனிசாமி மீதான அதிருப்தியில், கடந்த ஜூலையில், அ.தி.மு.க.,வில் இருந்து விலகி, முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான த.வெ.க.,வில் இணைந்தார்.
ஆனால், அவர் எதிர்பார்த்தபடி கட்சியில் முக்கியத்துவம் பெற முடியவில்லை. இதனால், தி.மு.க., பக்கம் செல்ல இருப்பதாக தகவல்கள் கசிய துவங்கி உள்ளன.
ஆனால், ‘குட்கா’ ஊழல் தொடர்பாக, சி.பி.ஐ., அதி காரிகள் பதிவு செய்த வழக்கும், அவரின் வீடு, அலுவலகங்களில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் சிக்கிய ஆவணங்களும், அவருக்கு பெரும் சிக்கலை ஏற்படுத்தி வருகின்றன.
சொத்து சேர்ப்பு
கடந்த, 2016 – 2021ம் ஆண்டு வரை அமைச்சராக இருந்தபோது, மனைவி மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் பெயரில், வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்து இருப்பதாக, 2021ல், விஜயபாஸ்கர் மீது, புதுக்கோட்டை மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
இவ்வழக்கு தொடர்பாக, 2022ல், விஜயபாஸ்கர் வீடு உட்பட, பல்வேறு இடங்களில் சோதனை நடத்தி, முக்கிய ஆவணங்களையும் கைப்பற்றினர். அப்போது, விஜயபாஸ்கர் சட்ட விரோத பணப் பரிமாற்றத்திலும் ஈடுபட்டுள்ளதாக புகார் கூறப்பட்டது.
இது தொடர்பாக, விஜயபாஸ்கர், அவரது மனைவி ரம்யா உள்ளிட்டோர் மீது, அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் வழக்குப் பதிவு செய்தனர்.
‘இவ்வழக்கு தொடர்பாக, விஜயபாஸ்கர் மற்றும் ரம்யா ஆகியோரில் ஒருவர், வரும் 6ம் தேதி சென்னையில் உள்ள அமலாக்கத்துறை மண்டல அலுவலகத்தில் நேரில் ஆஜராக வேண்டும். மற்றொருவர், அடுத்த வாரம் விசாரணைக்கு வர வேண்டும்’ என, அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள், ‘சம்மன்’ அனுப்பி உள்ளனர்.
தன் மீதான வழக்கு களுக்கு சுமுக தீர்வு காணவே, விஜயபாஸ்கர் த.வெ.க.,வில் இணைந்தார்.
இடைத்தேர்தலுக்கு பின், கட்சியிலும் ஆட்சியிலும் அவருக்கு முக்கிய பதவி தரப்படும் என, எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள, அமலாக்கத்துறை அவருக்கு சம்மன் அனுப்பி இருப்பது, திடீர் சிக்கலை ஏற்படுத்தி உள்ளது.