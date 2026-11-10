திருச்செந்துாரில் சஷ்டி தொடக்கம் ரூ.100 கட்டண தரிசனம் ரத்து
திருச்செந்துாரில் சஷ்டி தொடக்கம் ரூ.100 கட்டண தரிசனம் ரத்து
ADDED : நவ 10, 2026 05:56 PM
துாத்துக்குடி: திருச்செந்துாரில் கந்த சஷ்டி விழா யாகசாலை பூஜையுடன் இன்று (நவ.,10) தொடங்கியது. நவ., 16 வரை, 100 ரூபாய் கட்டண தரிசனம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
துாத்துக்குடி மாவட்டம், திருச்செந்துார் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில், ஆண்டுதோறும் கந்த சஷ்டி விழா வெகு விமரிசையாக நடைபெறுவது வழக்கம். இந்த ஆண்டுக்கான சஷ்டி விழா, இன்று யாகசாலை பூஜையுடன் தொடங்கியது.
அதிகாலை 1:00 மணிக்கு கோவில் நடை திறக்கப்பட்டது. 1:30 மணிக்கு விஸ்வரூப தரிசனமும், தொடர்ந்து சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனையும் நடந்தது. கோவில் பிரகாரத்தில் உள்ள யாகசாலைக்கு, காலை 5:30 மணிக்கு ஜெயந்திநாதர் எழுந்தருளினார்.
சஷ்டி விழாவையொட்டி பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கடலில் புனித நீராடி, பச்சை உடை அணிந்து தங்களது விரதத்தை தொடங்கினர். வரும் 15ல் கடற்கரையில் மாலை 4:00 மணியளவில் சூரசம்ஹாரம் நடக்கிறது.
கந்த சஷ்டி விழாவை முன்னிட்டு, திருக்கல்யாணம் நடைபெறும், வரும் 16ம் தேதி வரை கோவிலில் நடைமுறையில் உள்ள, 100 ரூபாய் கட்டண தரிசனம் ரத்து செய்யப்படுவதாக கோவில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.