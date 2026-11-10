UPDATED : நவ 10, 2026 06:27 PM
ADDED : நவ 10, 2026 06:23 PM
சென்னை: முதல்வர் விஜய், அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு எதிராக, அவதுாறு வீடியோ வெளியிட்டதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், நா.த.க., மாநில செயலர் சாட்டை துரைமுருகனுக்கு, முன் ஜாமின் வழங்கி, உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
நாம் தமிழர் கட்சியின் மாநில செயலர் சாட்டை துரைமுருகன். இவர், ‘சாட்டை – அநீதிகளுக்கு எதிராக சுழற்றுவோம்’ என்ற பெயரில், ‘யூடியூப் சேனல்’ நடத்தி வருகிறார். இதில், கடந்த செப்டம்பர், 30ம் தேதி வெளியிட்ட வீடியோவில், முதல்வர் விஜய், அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா ஆகியோருக்கு எதிராக, அவதுாறு ஏற்படுத்தும் வகையில், கருத்து தெரிவித்திருப்பதாக, த.வெ.க., நிர்வாகி, சென்னை சைபர் கிரைம் குற்றப்பிரிவில் புகார் அளித்தார். அதன் அடிப்படையில், போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்தனர்.
இவ்வழக்கில் முன் ஜாமின் கோரி, சாட்டை துரைமுருகன், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில், மனு தாக்கல் செய்தார். அதில்,‘நான் வெளியிட்ட வீடியோவில், யாருக்கும் எதிராக எந்த அவதுாறும் ஏற்படுத்தவில்லை. அரசியல் உள்நோக்கத்துடன், எனக்கு எதிராக வழக்கு தொடரப்பட்டு உள்ளது’ என, மனுவில் தெரிவித்திருந்தார். இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி என். ரமேஷ், சாட்டை துரைமுருகனுக்கு, முன்ஜாமின் வழங்கி உத்தரவிட்டார்.