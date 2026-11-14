ரியாத்துக்கு ஆறு ஆண்டுகளுக்கு பின் நேரடி விமான சேவை: 'சவுதியா' நிறுவனம் முடிவு
ரியாத்துக்கு ஆறு ஆண்டுகளுக்கு பின் நேரடி விமான சேவை: 'சவுதியா' நிறுவனம் முடிவு
UPDATED : நவ 14, 2026 08:21 PM
ADDED : நவ 14, 2026 08:18 PM
சென்னை: ‘சென்னையில் இருந்து, சவுதி அரேபியாவின் தலைநகரான ரியாத் நகருக்கு, ஆறு ஆண்டுகளுக்கு பின், மீண்டும் நேரடி விமான சேவையை தொடங்க 'சவுதியா' விமான நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது.
கொரோனா தொற்று மற்றும் செயல்பாட்டு காரணங்களால், கடந்த 2020ம் ஆண்டு சென்னையிலிருந்து ரியாத் நகருக்கு இயக்கப்பட்டு வந்த, நேரடி விமான சேவை நிறுத்தப்பட்டது. இதனால், தமிழக பயணியர்,ைஹதராபாத், பெங்களூரு விமான நிலையங்களிலிருந்து, சவுதி அரேபியா சென்று வருகின்றனர். இதனால் பயண நேரம், பல மணி நேரம் அதிகரித்ததுடன், டிக்கெட் கட்டணம் உயர்ந்து, பயணியர் கடும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகினர்.
தற்போது, சென்னையில் இருந்து, சவுதி அரேபியாவின் ஜெட்டா நகருக்கு மட்டுமே நேரடி விமானங்கள் இயக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், ரியாத் நகருக்கும் நேரடி சேவையைத் தொடங்க வேண்டும் என பயணியர், ஹஜ் அமைப்பினர் கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர். இதை ஏற்று, சவுதி அரேபியாவின் தேசிய விமான நிறுவனமான சவுதியா, அடுத்த ஆண்டு கோடைக்கால அட்டவணையில், சென்னை -– ரியாத் இடையிலான, நேரடி விமான சேவையை மீண்டும் அறிமுகப்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளது.