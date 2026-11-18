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திருவாரூர்: திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டியில் சாய்ராம் என்ற தனியார் பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு கச்சேரி ரோடு பகுதியைச் சேர்ந்தவரின் 3 வயது மகன் மழலை வகுப்பில் பயின்று வருகிறார். வழக்கம் போல, பள்ளி முடிந்து வீடு திரும்பிய சிறுவனின் உடலில் காயங்கள் இருந்ததைக் கண்டு பெற்றோர் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
இது தொடர்பாக விசாரித்த போது, மாணவனின் கையைக் கட்டி வைத்து ஆசிரியை தாக்குதல் நடத்தியது தெரிய வந்தது. சம்பவம் தொடர்பாக சிறுவனின் பெற்றோர் போலீஸில் புகார் அளித்தனர்.
பள்ளியின் சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்த போது, ஆசிரியை தாக்குதல் நடத்தியது உறுதி செய்யப்பட்டது. ஆசிரியை பாக்கியலட்சுமி மற்றும் உதவியாளர் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
பள்ளியில் குழந்தையின் கைகளைக் கட்டிப்போட்டு தாக்குதல்; ஆசிரியை மீது வழக்குப்பதிவு
பள்ளியில் குழந்தையின் கைகளைக் கட்டிப்போட்டு தாக்குதல்; ஆசிரியை மீது வழக்குப்பதிவு
ADDED : நவ 18, 2026 01:46 PM
ADDED : நவ 18, 2026 01:46 PM
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திருவாரூர்: திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டியில் சாய்ராம் என்ற தனியார் பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு கச்சேரி ரோடு பகுதியைச் சேர்ந்தவரின் 3 வயது மகன் மழலை வகுப்பில் பயின்று வருகிறார். வழக்கம் போல, பள்ளி முடிந்து வீடு திரும்பிய சிறுவனின் உடலில் காயங்கள் இருந்ததைக் கண்டு பெற்றோர் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
இது தொடர்பாக விசாரித்த போது, மாணவனின் கையைக் கட்டி வைத்து ஆசிரியை தாக்குதல் நடத்தியது தெரிய வந்தது. சம்பவம் தொடர்பாக சிறுவனின் பெற்றோர் போலீஸில் புகார் அளித்தனர்.
பள்ளியின் சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்த போது, ஆசிரியை தாக்குதல் நடத்தியது உறுதி செய்யப்பட்டது. ஆசிரியை பாக்கியலட்சுமி மற்றும் உதவியாளர் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.