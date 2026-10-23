பள்ளி மாணவர் தற்கொலை கோவை கமிஷனருக்கு நோட்டீஸ்

UPDATED : அக் 23, 2026 12:03 PM
ADDED : அக் 23, 2026 01:08 AM
சென்னை: 'கோவையில் பட்டியலின பள்ளி மாணவர் தற்கொலை செய்து கொண்டது குறித்து விசாரணை நடத்தி, ஒரு வாரத்தில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்' என, கோவை போலீஸ் கமிஷனருக்கு, தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து, ஆணையத்தின் பொறுப்பு தலைவர் இமையம், உறுப்பினர் செல்வகுமார் உள்ளிட்டோர் அடங்கிய அமர்வு பிறப்பித்த உத்தரவு:
கோவை மாவட்டம், அவிநாசி சாலையில் உள்ள அரசு உதவி பெறும் கே.கே.நாயுடு மேல்நிலைப்பள்ளியில், மாணவர் பிளஸ் 1 படித்து வந்தார்.
பட்டியல் சமூகத்தை சேர்ந்தவர் என்பதால், சக மாணவர்கள் அவருடன் பேச மறுத்து ஒதுக்கியதாக கூறப்படுகிறது.
மேலும், பள்ளி ஆசிரியர் ஒருவர், மாணவரிடம் ஜாதிய கண்ணோட்டத்துடன் பேசி, வம்பு இழுத்ததாகவும் தெரிகிறது. இது குறித்து, பள்ளி தலைமை ஆசிரியரிடம் புகார் அளித்தும், எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.
இதனால் மன உளைச்சலுக்கு ஆளான மாணவர், நேற்று முன்தினம் தன் வீட்டில் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டார். இது குறித்து விரிவான விசாரணை நடத்தி, ஒரு வாரத்திற்குள், கோவை போலீஸ் கமிஷனர் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் உள்ளது.