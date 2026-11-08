விளையாட்டு போட்டிகளுக்கு அரசு ஒதுக்கிய ரூ.15 கோடி கிடைக்காமல் பள்ளிகள் தவிப்பு
விளையாட்டு போட்டிகளுக்கு அரசு ஒதுக்கிய ரூ.15 கோடி கிடைக்காமல் பள்ளிகள் தவிப்பு
UPDATED : நவ 08, 2026 06:03 PM
ADDED : நவ 08, 2026 05:59 PM
கோவை: பள்ளிக்கல்வி துறை சார்பில் விளையாட்டு போட்டிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட, 15 கோடி ரூபாய் நிதி இதுவரை கிடைக்காததால் போட்டிகளை நடத்திய பள்ளிகள் சிரமங்களுக்கு உள்ளாகியுள்ளன.
பள்ளிக்கல்வி துறை சார்பில் மாணவ – மாணவியரிடம் மறைந்துள்ள விளையாட்டு திறமைகளை ஊக்குவிக்கவும், அவர்கள் அடுத்த கட்டத்துக்கு செல்லும் விதமாகவும் குறுமையம், மாவட்டம், மாநில அளவிலான போட்டிகள் ஆண்டுதோறும் நடத்தப்படுகின்றன.
நடப்பு 2026–27ம் ஆண்டுக்கான போட்டிகள் ஜூலை இறுதியில் மாநிலம் முழுதும் துவங்கின. கால்பந்து, கைப்பந்து, ஹாக்கி உட்பட 15 வகையான விளையாட்டுகளும், ஸ்குவாஷ், ஜூடோ உட்பட 15 வகையான புதிய விளையாட்டு போட்டிகளும் இதில் இடம்பெறுகின்றன.
அந்தந்த பகுதிகளில் இருக்கும் தனியார், அரசு பள்ளிகள் போட்டிகளை பொறுப்பேற்று நடத்துகின்றன. இதற்கென அந்தந்த பள்ளிகளுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும். நடப்பாண்டு 38 மாவட்டங்களுக்கும் சேர்த்து, 15 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது.
இதை வைத்து மாணவர்களுக்கு போக்குவரத்து, உணவு, விளையாட்டு சீருடைகள் உள்ளிட்டவற்றுக்கு செலவு செய்ய வேண்டும். தற்போது, மாநில போட்டிகள் ஆங்காங்கே நடந்து வருகின்றன. ஆனால், இன்னும் நிதியை எதிர்பார்த்து மாநிலம் முழுதும் பள்ளிகள் காத்திருக்கின்றன.
போட்டிகளை நடத்திய பள்ளிகளின் உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் கூறியதாவது:
மாநிலம் முழுதும் 15 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது. மாவட்டத்துக்கு ஏற்ப நிதி ஒதுக்கீடு இருக்கும். கோவை மாவட்டத்தில் மட்டும் 14 குறுமையங்கள் உள்ளன. ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவ – மாணவியர் போட்டிகளில் பங்கேற்றுள்ளனர்.
ஒவ்வொரு மையத்துக்கும் தலா 1 லட்சம், மாவட்ட அளவிலான போட்டிக்கு 4 லட்சம் என, 18 லட்சம் ரூபாய் நிதி வர வேண்டும். இதில், சொந்தமாக செலவு செய்து போட்டிகளை நடத்திய தனியார் பள்ளிகள் ஓரளவு சமாளித்துக்கொள்வர்.
ஆனால், அரசுப்பள்ளி ஆசிரியர்கள் தங்கள் சொந்த பணத்தை இதற்காக செலவு செய்துள்ளனர். இதுவரை நிதி வராததால் பெரும் சிரமங்களை சந்திக்கிறோம். ஒவ்வொரு முறையும் இதே பிரச்னையை எதிர்கொள்கிறோம். அடுத்தாண்டு முதல் போட்டிக்கு முன்னதாகவே நிதி ஒதுக்க வேண்டும் என்பது உடற்கல்வி ஆசிரியர்களின் எதிர்பார்ப்பு.
இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.