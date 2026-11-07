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பிரபல ரவுடியை தேடி திருச்சியில் விசாரணை

பிரபல ரவுடியை தேடி திருச்சியில் விசாரணை

UPDATED : நவ 07, 2026 06:27 PM

ADDED : நவ 07, 2026 06:24 PM

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UPDATED : நவ 07, 2026 06:27 PM ADDED : நவ 07, 2026 06:24 PM

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திருச்சி: மதுரையைச் சேர்ந்த பிரபல ரவுடி வெள்ளைக்காளி (எ) காளிமுத்து, சென்னை புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டு இருந்தார். ஜாமீனில் வெளிவந்த அவர், திருச்சி மாவட்டம், நவல்பட்டு பகுதிக்கு வந்து சென்றதாக, போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, குண்டூர், பர்மா காலனி பகுதியில் உள்ள அவரது உறவினர் வீடுகள், கடைகளில் போலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.

பிரபல ரவுடியான வெள்ளை காளி ஜாமீனில் வெளியே வந்துள்ள நிலையில், வேறு எதுவும் அசம்பாவிதம் நடைபெறக் கூடாது, என்பதற்காக விசாரணை மேற்கொண்டதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

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