ராகுல், பிரதமரை முதல்வர் விஜய் அடுத்தடுத்து சந்தித்தது ஏன்; காரணம் சொல்கிறார் செங்கோட்டையன்
ராகுல், பிரதமரை முதல்வர் விஜய் அடுத்தடுத்து சந்தித்தது ஏன்; காரணம் சொல்கிறார் செங்கோட்டையன்
ADDED : அக் 17, 2026 01:25 PM
ADDED : அக் 17, 2026 01:25 PM
ஈரோடு: பிரதமர் மோடி, ராகுலுடனான முதல்வர் விஜய்யின் சந்திப்பு குறித்து அமைச்சர் செங்கோட்டையன் ஈரோட்டில் செய்தியாளர்களிடம் பேசியுள்ளார்.
அவர் கூறியதாவது; கொள்கை ரீதியாக முதல் நிகழ்வில் எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுலுடன் கலந்து கொண்டார். 2வது நிகழ்ச்சியாக நாட்டு நலன் கருதி பிரதமர் மோடியுடன் மெட்ரோ ரயில் திட்ட துவக்க விழாவில் முதல்வர் விஜய் பங்கேற்றார்.
அதன்பிறகு, கிருஷ்ணா நதி நீர் தேவை என்ற முறையில் ஆந்திராவுக்கு சென்று அம்மாநில முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடுவுடன் பேச்சு நடத்தினார்.
நேற்றைய தினம் கோவையில் அறிவுலகத்தை முதல்வர் விஜய் திறந்து வைத்தார். முதல்வரை பொறுத்தவரையில் நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமாக பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்.
ஒப்பிட்டு பார்க்கும் போது தமிழகத்தை இந்தியாவின் முன்னோடி மாநிலமாக உருவாக்க முதல்வர் விஜய் தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருகிறார். மக்கள் பாராட்டுகின்றனர். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.