செஞ்சி சிறுமி மாயமான விவகாரம் 14 நாட்களாக மர்மம் நீடிப்பு பெற்றோரிடம் விசாரணை
செஞ்சி சிறுமி மாயமான விவகாரம் 14 நாட்களாக மர்மம் நீடிப்பு பெற்றோரிடம் விசாரணை
UPDATED : அக் 25, 2026 06:56 PM
ADDED : அக் 25, 2026 06:54 PM
சென்னை: செஞ்சி பகுதியை சேர்ந்த ஏழு வயது சிறுமி மாயமாகி, 14 நாட்களாகியும், அவர் குறித்த மர்மம் நீடித்து வரும் நிலையில், அவரது பெற்றோரிடம், 5 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.
விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சி அருகேயுள்ள ஆலம்பூண்டி ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட நடுப்பட்டு பகுதியை சேர்ந்த, ஏழு வயது சிறுமி, பெற்றோருடன் துாங்கிய நிலையில், கடந்த, 11ம் தேதி மாயமானார். இச்சிறுமி குறித்து, 14 நாட்களாக மர்மம் நீடித்து வரும் நிலையில், அவரது பெற்றோரிடம், சி.பி.சி.ஐ.டி., – டி.எஸ்.பி., கீதா தலைமையிலான போலீசார், நேற்று ஐந்து மணி நேரத்திற்கும் மேலாக விசாரணை நடத்தினர்.
இது குறித்து போலீசார் கூறியதாவது:
சிறுமியின் தாய் பவானி, முன்னுக்கு பின் முரணாக சில தகவல்களை தெரிவித்துள்ளார். சம்பவத்தன்று வீட்டின் ஒரு பக்க கதவு திறந்து கிடந்துள்ளது. ஆனால், பவானி மற்றும் அவரது கணவர் வடிவேலுக்கு, இரண்டு பக்க கதவுகளையும் மூடி வைத்து, துாங்கும் பழக்கம் இருந்துள்ளது. சிறுமி பயன்படுத்திய செருப்பு வீட்டிற்கு வெளியே தான் கிடக்கிறது. ஏதேனும் சந்தேகப்படும்படியாக எழுதி வைத்து இருக்கலாம் என்ற கோணத்தில், சிறுமியின் புத்தகப்பையை எடுத்து பார்த்தோம். எழுத்துக்கள் முத்து முத்தாக உள்ளன. மிகவும் நேர்த்தியாக புத்தகங்களை அடுக்கி வைத்துள்ளார்.
சிறுமியின் வீட்டருகே மலை மற்றும் வயல் வெளிகளும் உள்ளன. அப்பகுதி முழுவதையும், 10 ட்ரோன்கள் வாயிலாக படம் மற்றும், ‘வீடியோ’ எடுத்து ஆய்வு செய்து வருகிறோம். சம்பவம் நடந்த இடத்திலிருந்து, 10 கி.மீ., சுற்றளவில், நெடுஞ்சாலைகளில் உள்ள, ‘சிசிடிவி’ பதிவுகளை ஆய்வு செய்ய ஐந்து தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
கடன் பிரச்னை காரணமாக, சிறுமி விற்கப்பட்டு இருக்கலாமோ என்ற கோணத்தில், அவரது பெற்றோரிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டது. விழுப்புரம் மாவட்ட பகுதியில், குழந்தையை தத்தெடுக்க முயற்சி செய்தவர்கள் குறித்த தகவல்களையும் சேகரித்து வருகிறோம். சிறுமி மாயமானது குறித்து இன்னும் துப்பு துலங்க வில்லை. விரிவான விசாரணை தொடர்கிறது.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.