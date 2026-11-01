சார்ஜ் போதும்... சக்தி ஓயாது வயல் வெளியின் ‘புது ராஜா’
சார்ஜ் போதும்... சக்தி ஓயாது வயல் வெளியின் ‘புது ராஜா’
ADDED : நவ 01, 2026 03:04 PM
– சேதுராமன் சாத்தப்பன் –
ஆள் பற்றாக்குறையும், எரிபொருள் விலையேற்றமும், தேய்ந்த இயந்திரங்களின் பராமரிப்புச் சுமையும் சேர்ந்து விவசாயியை நெருக்குகின்றன. இதில் இருந்து விடுபட, மும்பையில் இருந்து ஒரு விடை எழுந்திருக்கிறது.
அதன் பெயர் பாலிஸ்டோ வேளாண் தொழில்நுட்பக் குழுமம். முன்பு ஆர்பிட் வேளாண் தொழில்நுட்பம் என்று அழைக்கப்பட்ட இந்த ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனம் 2024ல் துவங்கப்பட்டது. ‘ஐ.ஐ.டி. பம்பாய்’ பழைய மாணவர்களும், பாஸ்டன் ஆலோசனைக் குழுமத்தில் பணியாற்றியவர்களுமான கேதார் கோகலேவும், ஐஸ்வர்யா ராமகிருஷ்ணனும் உருவாக்கினர்.
அவர்கள் படைத்திருப்பது இந்த நாட்டின் முதல் 13 குதிரைத்திறன் கொண்ட மின்சார பவர் டில்லர். அதன் பெயர் ‘பாலிஸ்டோ – 130’ மேம்பட்ட வகை. முழுவதும் இந்த மண்ணில், இந்த மண்ணுக்காகவே வடிவமைக்கப்பட்டது.
இதன் உயிர் – இரண்டு கழற்றி மாற்றக்கூடிய லித்தியம் இரும்பு பாஸ்பேட் மின்கலங்கள். ஒன்று வயலில் இயங்கிக் கொண்டிருக்க, மற்றொன்று வீட்டின் சாதாரண மின் இணைப்பிலேயே தன்னை நிரப்பிக் கொள்ளும். இடைவெளியற்ற உழைப்பு அதனால் சாத்தியமாகிறது. கரும்பு முதல் மஞ்சள் வரை, நெல் முதல் தோட்டக்கலை வரை அனைத்துப் பயிர்களிலும், மண் அணைத்தல், களையெடுத்தல், சேற்று உழவு என அனைத்துப் பணிகளிலும் இதன் உழவு அகலத்தை மூன்றரை முதல் ஐந்து அடி வரை மாற்றி இயக்கலாம். ஆயிரம் மணி நேரத்திற்கும் மேலாக களத்தில் சோதிக்கப்பட்டது.
இதன் மூளையாக ஒரு நுண்ணறிவுக் கட்டுப்பாட்டு அலகு பொருத்தப்பட்டுள்ளது. மண்ணின் இறுக்கத்திற்கு ஏற்ப வேகத்தையும், சுழல் விசையையும் தானே சீரமைத்துக் கொள்கிறது. பழுதைக் குறைக்க வழக்கமான பல்சக்கரப் பெட்டிக்கு பதிலாக தண்டு இயக்கப் பல்சக்கரப் பெட்டி பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதிர்வு குறைவு, எடை குறைவு, எளிய கட்டுப்பாட்டுப் பலகை, தேவைக்கேற்ப திசைமாற்றும் வசதி, அவசரத்தில் நிறுத்தும் பாதுகாப்பு என விவசாயியின் உடல் சோர்வைக் கருத்தில் கொண்டே செதுக்கப்பட்ட வடிவம் இது.
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