சக்திதேவி அறக்கட்டளை வெள்ளிவிழா 25 ஆளுமைகளுக்கு விருது
சக்திதேவி அறக்கட்டளை வெள்ளிவிழா 25 ஆளுமைகளுக்கு விருது
ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:07 PM
ஈரோடு: ஈரோடு சக்திதேவி அறக்கட்டளை வெள்ளிவிழாவையொட்டி, உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி மகாதேவன், 25 ஆளுமைகளுக்கு விருதுகள் வழங்கி கவுரவித்தார்.
ஈரோடு மாவட்டத்தை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்படும் சக்தி மசாலா நிறுவனத்தின் அங்கமான, சக்திதேவி அறக்கட்டளை வெள்ளி விழா, பெருந்துறையில் நடந்தது.
விழாவில், சக்திதேவி அறக்கட்டளை அறங்காவலரும், சக்தி மசாலா நிறுவனங்களின் தலைவருமான பி.சி.துரைசாமி, சாந்தி துரைசாமி ஆகியோர் வரவேற்றனர். சிறப்பு விருந்தினராக திரைப்பட நடிகர் சிவகுமார் பங்கேற்று, தலைமையுரை ஆற்றினார்.
மறுவாழ்க்கை விழாவில், சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்ற உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி ஆர்.மகாதேவன் பேசுகையில், ''சக்திதேவி அறக்கட்டளை, தன் வாழ்க்கை பாதையை சரியாக அமைத்து, இயலாதவர்களையும், பார்வை இல்லாதவர்களையும், மாற்றுத்திறனாளிகளையும் தேர்ந்தெடுத்து, அவர்களுக்கு மறுவாழ்க்கையை வழங்கியுள்ளனர். அதனால், இவர்களையும் 'இறை' என்று அழைக்கலாம்,'' என்றார்.
விழாவில், சமூக முன்னேற்றத்திற்காக சிறப்பான பங்களிப்பு செய்தவர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கி கவுரவிக்கப்பட்டது.
இதில், ஓய்வு பெற்ற ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி லட்சுமிகாந்தன் பாரதி, இந்திய விண்வெளி விஞ்ஞானிகள் பத்மபூஷண் சிவதாணு பிள்ளை, பத்மஸ்ரீ மயில்சாமி அண்ணாதுரை, சவீதா பல்கலை வேந்தரான முனைவர் வீரையன், சத்யபாமா பல்கலையின் முனைவர் மரியஜீனா ஜான்சன்.
காந்தி கிராமம் வேளாண் விஞ்ஞானி பத்மஸ்ரீ ராமசாமி, கங்கா மருத்துவமனை டாக்டர் ராஜசேகரன், சிறுதுளி அமைப்பு வனிதா மோகன், கோவை விஜயா பதிப்பகம் வேலாயுதம், திண்டிவனம் பிரபா கல்வி மணி, முனைவர் கால்டுவெல் வேள்நம்பி, அமர் சேவா சங்கம் சங்கர ராமன், சூழலியலாளர் பாமயன் ஆகியோருக்கு சாதனை செம்மல் விருது வழங்கப்பட்டது.
காந்தி கிராமம் பேராசிரியர் பழனித்துரைக்கு சிந்தனை செல்வர் விருது வழங்கப்பட்டது.
மாற்றம் அறக்கட்டளை சுஜித்குமார், வனம் இந்தியா பவுண்டேஷன், ராம்ராஜ் காட்டன் நிறுவனர் நாகராஜ், இந்திய பார்வையற்றோர் சங்க துணை தலைவர் அப்துல் ரகீம், வாழை அறக்கட்டளை ஆகியோருக்கும், நடிகர் சூர்யாவின் அகரம் அறக்கட்டளைக்கும், சேவை செம்மல் விருது வழங்கப்பட்டது.
கீர்த்தி சக்ரா விருதாளரான இந்திய ராணுவ வீரர் மீனாட்சி சுந்தரத்திற்கு, மாவீரர் விருதும், பிறவியிலேயே கேட்கவும், பேசவும் இயலாதவராக இருந்தபோதும், விடாமுயற்சியால் முதல் முயற்சியில் ஐ.ஏ.எஸ்., தேர்ச்சி பெற்ற ரஞ்சித், கடுமையான உடல் மற்றும் பார்வை குறைபாடுகளை வென்று யு.பி.எஸ்.சி., தேர்வில் மாற்றுத்திறனாளிகள் பிரிவில் 2வது இடம் பிடித்த அப்துல்லா அப்ரீத்.
இந்திய விமானப்படை மருத்துவ அதிகாரி டாக்டர் கிருஷ்ணவேணி, இந்திய ராணுவ மருத்துவ அதிகாரி மேஜர் டாக்டர் வாணிப்பிரியா ஆகியோருக்கு இளம் சாதனையாளர் விருதும் என, 25 ஆளு மைகளுக்கு விருதுகள் வழங்கி கவுரவிக்கப் பட்டது.
நிதி உதவி சமூக நலம், பொதுச்சேவை, மருத்துவ சேவை, கல்வி மேம்பாடு, சுற்றுச் சூழல் பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வரும், 25 சேவை அமைப்புகளுக்கும், சக்திதேவி அறக்கட்டளை சார்பில், 2.19 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் நிதி உதவி வழங்கப்பட்டது.
ஓய்வு பெற்ற ஐ.பி.எஸ்., அதிகாரி பத்மஸ்ரீ கார்த்திகேயன், அரிமா முன்னாள் தலைவர் முத்துசாமி, பாரதி வித்யா பவன் மெட்ரிக் மேல் நிலைப்பள்ளி தாளாளர் ராமகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பலர் விழாவில் பங்கேற்றனர்.