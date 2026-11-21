தகுதியற்றது என சான்றளிக்கப்பட்ட விடுதியை 8 ஆண்டுகளுக்கு பின் புனரமைப்பதால் அதிர்ச்சி
தகுதியற்றது என சான்றளிக்கப்பட்ட விடுதியை 8 ஆண்டுகளுக்கு பின் புனரமைப்பதால் அதிர்ச்சி
UPDATED : நவ 22, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 21, 2026 08:52 PM
சென்னை: ‘விழுப்புரம் அருகே, தகுதியற்றது என சான்றளிக்கப்பட்ட, ஆதிதிராவிடர் மாணவியர் விடுதியை, எட்டு ஆண்டுகளுக்கு பின் புனரமைப்பது’ மாணவியர் மற்றும் பொதுமக்களிடம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
விழுப்புரம் மாவட்டம், சிங்கனுார் ஆதிதிராவிடர் நல மாணவியர் விடுதி, 36 ஆண்டுகளுக்கு முன், 1990ல் கட்டப்பட்டது. இவ்விடுதி மாணவர்கள் தங்க தகுதியற்றது என, 2018ல் விழுப்புரம் மாவட்ட, தாட்கோ செயற் பொறியாளர், சான்றிதழ் வழங்கினார். அதைத் தொடர்ந்து, விடுதி தனியார் கட்டடத்திற்கு மாற்றப்பட்டது.
பல ஆண்டுகளாக, விடுதி பாழடைந்து கிடந்த நிலையில், அதை இடித்துவிட்டு, புதிய விடுதி கட்டடம் கட்டப்படும் என, மாணவர்களும், பொதுமக்களும் எதிர்பார்த்தனர். கடந்த அக்., 14ல், சமூக நீதித்துறை செயலர், இயக்குனர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள், விடுதியை நேரில் ஆய்வு செய்தனர். விழுப்புரம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த வழக்கறிஞர் ஒருவர், தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ், விடுதி குறித்து எழுப்பிய கேள்விக்கு பதில் அளித்துள்ள, விழுப்புரம் மாவட்ட தாட்கோ செயற்பொறியாளர், 'முறையாக பராமரித்தால், 100 ஆண்டுகள் வரை, கட்டடம் உறுதியாக இருக்கும். அரசு கட்டடம் என்பதால், குறைந்தது 60 ஆண்டுகளாவது உறுதித் தன்மையுடன் இருக்க வாய்ப்புள்ளது. எனவே, சிங்கனுார் மாணவியர் விடுதியில், நவீன ரசாயனக் கலவையை பயன்படுத்தி, புனரமைப்பு பணிகள் நடந்து வருகின்றன' என தெரிவித்துள்ளார்.
தகுதியற்றது என சான்றளிக்கப்பட்ட, விடுதி கட்டடத்தை, எவ்வித டெண்டரும் கோராமல், புனரமைப்பு செய்வது, பொதுமக்களிடம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இடிக்க வேண்டும் என, அதிகாரிகள் கூறிய நிலையில், தற்போது புனரமைத்தால் போதும் எனக் கூறுவது சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துகிறது என, அப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்தனர்.