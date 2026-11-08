ஆன்லைன், கிலோ கணக்கில் பட்டாசு விற்பனை வியாபாரம் குறைந்துள்ளதாக வணிகர்கள் குமுறல்
ஆன்லைன், கிலோ கணக்கில் பட்டாசு விற்பனை வியாபாரம் குறைந்துள்ளதாக வணிகர்கள் குமுறல்
UPDATED : நவ 08, 2026 06:03 PM
ADDED : நவ 08, 2026 05:58 PM
- -– நமது நிருபர் –: ஆன்லைன் மற்றும் கிலோ கணக்கில் விற்கப்பட்டதால், 25 – 40 சதவீதம் வரை பட்டாசு விற்பனை குறைந்துள்ளதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
கோவை மாவட்ட பட்டாசு வணிகர்கள் நலச்சங்க தலைவர் கல்யாணசுந்தரம் கூறியதாவது:
கடந்தாண்டு தமிழகத்தில் 900 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு பட்டாசு விற்பனையானது; இந்தாண்டு, 750 கோடி ரூபாயாக குறைந்துள்ளது. இதற்கு முக்கிய காரணம், ஆன்லைனில் பட்டாசு விற்பனை நடந்தது தான். இந்தாண்டு கோவை மாவட்டத்தில், 25 – 40 சதவீதம் வரை பட்டாசு விற்பனை குறைந்துள்ளது. சிறு, குறு பட்டாசு விற்பனையாளர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு உள்ளனர்.
விருதுநகர் மாவட்டத்தில் சிறிய அளவில் அலுவலகங்களை ஏற்படுத்தி, ஆன்லைனில் விற்பனை செய்கின்றனர்; பொதுமக்கள் கம்ப்யூட்டரில் பார்த்து ஆர்டர் செய்கின்றனர். ஆனால், அவர்கள் ஆர்டர் செய்த பட்டாசுகள் வருவதில்லை; தரம் குறைவாகவே வருகின்றன. இது குறித்து, ஏற்கனவே பல புகார்கள் உள்ளன. இவற்றை அரசு தடுக்கவில்லை.
பட்டாசுகளை கிலோ கணக்கில் விற்பனை செய்யக்கூடாது; பெட்டி விலையில் தான் விற்பனை செய்ய வேண்டும். ஆனால், ஒரு சிலர் பட்டாசுகளை கிலோ கணக்கில் விற்பனை செய்துள்ளனர். கிலோ, 445 – 515 ரூபாய் என்ற விலையில் விற்றுள்ளனர்.
மலிவாக கிடைத்ததால், பொதுமக்கள் அதிகளவில் வாங்கினர். ஆனால், இதில் மோசடி நடந்துள்ளது. பட்டாசுகளின் அடிப்பகுதியில் களிமண் வைக்கப்படும். இவ்வகை பட்டாசுகளில் மருந்தை விட, களிமண்ணின் அளவு அதிகமாக இருக்கும். அதனால், எடை அதிகரித்து காணப்படும். உதாரணத்துக்கு 1,000 வாலா சரவெடி, 300 கிராம் இருக்கும்.
இவ்வகையில் எடை 700 கிராம் வரை இருக்கும். இதற்காகவே பிரத்யேக பட்டாசு உற்பத்தி மையங்களும் செயல்பட்டுள்ளன. இது முற்றிலும் மக்களை ஏமாற்றும் மோசடி. இது சென்னை, மதுரை, திருவண்ணாமலை உள்ளிட்ட பல முக்கிய நகரங்களில் நடந்துள்ளது.
சில நிறுவனங்கள் இதில் ஈடுபட்டுள்ளன. இது குறித்து புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை இல்லை. இதனால், முற்றிலும் விற்பனை குறைந்துள்ளது. எங்கள் சங்கத்தில் இதுபோன்று விற்பனையில் ஈடுபட்டவர்களை நீக்கியுள்ளோம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.