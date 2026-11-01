களையெடுக்க கூலியாட்கள் பற்றாக்குறை பயிர் சாகுபடி செய்த விவசாயிகள் தவிப்பு
களையெடுக்க கூலியாட்கள் பற்றாக்குறை பயிர் சாகுபடி செய்த விவசாயிகள் தவிப்பு
UPDATED : நவ 01, 2026 06:50 PM
ADDED : நவ 01, 2026 06:47 PM
சென்னை: நெல் பயிரிட்டுள்ள நிலங்களில் களையெடுப்பதற்கு கூலியாட்கள் கிடைக்காததால், சாகுபடி செய்த விவசாயிகள் பலரும் அவதிக்குள்ளாகி உள்ளனர்.
தமிழகத்தில் நடப்பாண்டு குறுவை பருவ நெல் சாகுபடி, இயல்பான அளவில் நடக்கவில்லை. தற்போது, சம்பா பருவ நெல் சாகுபடியில், பல மாவட்ட விவசாயிகள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
மாநிலம் முழுதும், 20 லட்சம் ஏக்கருக்கு மேல் சம்பா பருவ நெல் சாகுபடி செய்யப்பட்டு உள்ளது. வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கி உள்ளதால், பாசன நீர் பற்றாக்குறை தீர்ந்துள்ளது. இதனால், விவசாயிகள் ஆறுதல் அடைந்தனர்.
இந்நிலையில், நெல் பயிர்களில் களைகள் அதிகளவில் முளைப்பெடுக்க தொடங்கியுள்ளன. அதைப்பார்த்து, விவசாயிகள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
ஏற்கனவே, ஒரு முறை களை எடுத்த நிலையில், இரண்டாவது களையெடுப்பு பணியை மேற்கொள்ள வேண்டிய நெருக்கடிக்கு ஆளாகி உள்ளனர். ஆனால், களை எடுப்பு பணிக்கு கூலியாட்கள் கிடைக்கவில்லை.
பல மாவட்டங்களில், மேற்கு வங்கம், ஒடிசா மாநிலங்களை சேர்ந்த விவசாய தொழிலாளர்கள், களை எடுப்பு பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர். தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி பலரும் சொந்த ஊர்களுக்கு சென்று விட்டனர். இதனால், களை எடுப்பு பணியை தொடங்க முடியாமல், விவசாயிகள் பலரும் அவதிக்குள்ளாகி உள்ளனர்.
இதுகுறித்து, திருவள்ளூர் மாவட்ட விவசாயிகள் கூறியதாவது:
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில், இரண்டு லட்சம் ஏக்கருக்கு மேல், நெல் சாகுபடி செய்யப்பட்டு உள்ளது.
மாவட்ட வேளாண்துறை அலுவலர்கள் பரிந்துரை செய்த நெல் ரகங்களே, சாகுபடி செய்யப்பட்டு உள்ளன. இவற்றில் களைகள் அதிகம் வளர்ந்து வருகின்றன.
களை எடுக்கா விட்டால், பயிர்களுக்கு இடும் உரங்கள் அதிகளவில் வீணாகும்; மகசூல் பாதிக்கும். களையெடுக்க ஆட்கள் கிடைக்காதது குறித்து, மாவட்ட வேளாண் இணை இயக்குனருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டமான, விபி–ராம்ஜி திட்ட பணியாளர்களை, களையெடுப்பு பணிக்கு பயன்படுத்த மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.