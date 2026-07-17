தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/தமிழகம்/நேரில் ஒன்று, வெளியில் ஒன்று பேசுவதா? அமைச்சர்கள் மீது கவர்னர் அதிருப்தி

நேரில் ஒன்று, வெளியில் ஒன்று பேசுவதா? அமைச்சர்கள் மீது கவர்னர் அதிருப்தி

நேரில் ஒன்று, வெளியில் ஒன்று பேசுவதா? அமைச்சர்கள் மீது கவர்னர் அதிருப்தி

9

UPDATED : ஜூலை 17, 2026 04:48 AM

ADDED : ஜூலை 17, 2026 04:47 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

9

UPDATED : ஜூலை 17, 2026 04:48 AM ADDED : ஜூலை 17, 2026 04:47 AM

9
Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

சென்னை: நேரில் சந்திக்கும்போது இணக்கமாக இருப்பதாக சொல்லும் த.வெ.க., அரசின் அமைச்சர்கள், பொதுவெளியில் விமர்சிப்பது குறித்து கவர்னர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேக்கர் அதிருப்தி தெரிவித்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கடந்த ஐந்தாண்டு கால தி.மு.க., அரசு, அப்போதைய கவர்னர் ரவியோடு மோதல் போக்கை கையாண்டது. ஆனால், முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான த.வெ.க., அரசு, கவர்னர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேக்கரோடு இணக்கமாக செயல்பட்டு வருகிறது.

ஆனால், 'வந்தே மாதரம்', கவர்னர் ஆய்வுக் கூட்டம் நடத்தியது போன்ற விவகாரங்களில், சட்டத் துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமார் கவர்னரை விமர்சித்து பேட்டியளித்தார். த.வெ.க., கூட்டணி கட்சித் தலைவர்கள் பலரும், கவர்னரை கடுமையாக விமர்சித்தனர்.

இந்நிலையில், முதல்வர் விஜய் சார்பில், அவருக்கு நெருக்கமானவர்கள், அவ்வப்போது கவர்னரை சந்தித்து பேசி வருவதாக கூறப்படுகிறது.

அப்போது, 'மத்திய அரசுடனும், கவர்னருடனும் இணக்கமாக செல்லவே முதல்வர் விஜய் விரும்புகிறார்' என, அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

அவர்களிடம் பதிலளித்த கவர்னர், 'நேரில் சந்திக்கும்போது இணக்கமாக செல்வதாக கூறுகிறீர்கள். ஆனால், சில அமைச்சர்கள் நேரடியாகவே என்னை விமர்சிக்கின்றனர்.

'கவர்னரான என்னை, கூட்டணி கட்சித் தலைவர்கள் எல்லை மீறி விமர்சிப்பதை கண்டுகொள்ளாமல் இருக்கிறீர்கள்' என தன் அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தியதாக அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

'பல்கலை துணை வேந்தர் நியமன விவகாரம் தொடர்பாக, த.வெ.க., அரசுடன் கவர்னர் தொடர் ஆலோசனை நடத்தி வருவதாக கூறப்படுகிறது.

'இந்த விவகாரத்தில், சுமுக தீர்வு காணாத வரை, சில விஷயங்களை பொதுவெளியில் பேசி சர்ச்சையாக்க வேண்டாம்' என்று, அரசுக்கு கவர்னர் அறிவுறுத்தியுள்ளதாக தெரிகிறது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us