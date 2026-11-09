கடலில் மூழ்கியவர்களை காப்பாற்ற ஹெலிகாப்டரை ஏன் பயன்படுத்தக்கூடாது? உயர் நீதிமன்றம் கேள்வி
கடலில் மூழ்கியவர்களை காப்பாற்ற ஹெலிகாப்டரை ஏன் பயன்படுத்தக்கூடாது? உயர் நீதிமன்றம் கேள்வி
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 11:24 PM
சென்னை: ‘கடலில் மூழ்கியவர்களை காப்பாற்ற, ஹெலிகாப்டர்களை ஏன் பயன்படுத்தக் கூடாது’ என, உயர் நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பி உள்ளது.
சென்னை மாதவரத்தை சேர்ந்தவர் கே.கோபால். இவர், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த ஆட்கொணர்வு மனுவில், ‘என் மகன், இரண்டு நண்பர்களுடன் மெரினா கடற்கரைக்கு சென்றார். அவர்கள் ராட்சத அலைகளால் இழுத்து செல்லப்பட்டனர்.
‘என் மகனை காப்பாற்ற முடியாத நிலையில், அவனது நண்பர்கள் இருவர் காப்பாற்றப்பட்டனர். சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள், உரிய நடவடிக்கை எடுக்காததால், என் மகனை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. இது குறித்து, உரிய நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும்’ என, கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்த மனு, நீதிபதிகள் ஏ.டி.ஜெகதீஷ் சந்திரா, பி. கார்த்திகேயன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன், விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, ‘தேடுதல் பணிகளின் முறைகள் மற்றும் அதில் ஈடுபட்டுள்ள ஏஜன்சிகள் குறித்த விபரங்களை, சென்னை காவல்துறை வழங்க வேண்டும்’ என, உத்தரவிட்டனர்.
இதையடுத்து, காவல்துறை தாக்கல் செய்த அறிக்கையில், ‘இதற்கென ஒரு நிலையான செயல்பாட்டு நடைமுறை உள்ளது.
‘மாநில ஏஜன்சிகள் தவிர, தேசிய கடல்சார் தேடல் மற்றும் மீட்பு ஒருங்கிணைப்பு ஆணையத்தின் ஒரு பிரிவான, கடல்சார் மீட்பு ஒருங்கிணைப்பு மையம், கடலில் மீட்புப் பணிகளை மேற்கொள்கிறது’ என கூறப்பட்டது.
இதை பரிசீலித்த நீதிபதிகள், ‘மீட்பு பணிகளின் நடவடிக்கைக்காக, இந்த ஏஜன்சிகள், எவ்வாறு ஒன்றுக்கொன்று ஒருங்கிணைந்து செயல்படுகின்றன என்பது குறித்து, எந்த குறிப்பும் இல்லை’ என, அதிருப்தி தெரிவித்தனர்.
மேலும், அவர்கள், ‘கடலில் மூழ்கியவர்களை மீட்பதற்கான நடவடிக்கைகளுக்கு, ஹெலிகாப்டர்களை ஏன் பயன்படுத்தக் கூடாது’ என, கேள்வி எழுப்பினர்.
தொடர்ந்து, கடல் சார் ஒருங்கிணைப்பு அமைப்புமற்றும் சென்னையில் உள்ள தேசிய கடல்சார் தேடல் மற்றும் மீட்பு ஒருங்கிணைப்பு ஆணையத்தின் பொறுப்பு பிரதிநிதியை, தாமாக முன் வந்து வழக்கில் சேர்த்துள்ளனர்.
அதேபோல், கடலுக்கு செல்வோரை மீட்பதற்காக, அந்த ஆணையம் வகுத்துள்ள, நிலையான செயல்பாட்டு நடைமுறை மற்றும் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்த விபரங்களை, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடமிருந்து பெற்றுத் தருமாறு, கூடுதல் சொலிசிட்டர் ஜெனரலுக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், வழக்கின் விசாரணையை நவ., 20-ம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்தனர்.