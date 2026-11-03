தமிழக தேர்தல் முடிவுக்கும் எஸ்.ஐ.ஆருக்கும் தொடர்பில்லை
தமிழக தேர்தல் முடிவுக்கும் எஸ்.ஐ.ஆருக்கும் தொடர்பில்லை
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 10:46 PM
தமிழகத்தில், ஊழலற்ற ஆட்சி சாத்தியம் தான் என்பதை, முதல்வர் விஜய் நிரூபித்து விட்டார். கூட்டணி கட்சிகளுக்கும், தகுந்த மரியாதை, மதிப்பு, பங்கு, எல்லாருக்கும் எல்லாமும் என்பது, தமிழகத்தில், இப்போது தான் முதல்முறை.
எஸ்.ஐ.ஆர்., எனப்படும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தால் தான், தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டதாக கருத்து உள்ளது. எஸ்.ஐ.ஆருக்கும். தமிழக தேர்தல் முடிவுகளுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. மக்கள் ஓட்டளித்துள்ளனர்; அதை மதிக்க வேண்டும்.
கடந்த 15 ஆண்டுகளாக, தமிழக கடன் சுமை அதிகமாக வளர்ந்துள்ளது. 100 ரூபாயில், 62 ரூபாய் வரை, வட்டிக்கும் கட்டாய செலவுக்கும் போகிறது. கடன் வாங்கிக்கொண்டிருந்த அரசு, கடன் வாங்காமல் எப்படி செயல்பட முடியும்? கச்சா எண்ணெய் விலை அதிகமானதால், தமிழகம் மட்டுமல்ல இந்தியாவிலேயே விலைவாசி உயர்ந்துள்ளது.
-– பிரவீன் சக்கரவர்த்தி
காங்கிரஸ் எம்.பி.,