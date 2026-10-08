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காரை உதைத்த ஒற்றை யானை ஆசனுாரில் திடீர் பரபரப்பு

காரை உதைத்த ஒற்றை யானை ஆசனுாரில் திடீர் பரபரப்பு

UPDATED : அக் 08, 2026 04:44 AM

ADDED : அக் 08, 2026 01:45 AM

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UPDATED : அக் 08, 2026 04:44 AM ADDED : அக் 08, 2026 01:45 AM

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சத்தியமங்கலம்: ஆசனுார் அருகே, ஒற்றை காட்டு யானை, காரை காலால் உதைத்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

ஈரோடு மாவட்டம், சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்தில் உள்ள வனப்பகுதிகளில், ஏராளமான வன விலங்குகள் உள்ளன. இந்நிலையில் ஆசனுார் செல்லும் வழியில், நேற்று முன்தினம் மதியம் கார் ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது. அப்போது, வனப்பகுதியில் இருந்து வெளியேறிய ஒற்றை யானை சாலையில் உலா வந்தது.

யானையை பார்த்ததும் காரை ஓட்டி வந்தவர் நிறுத்தினார். அப்போது யானை திடீரென, காலால் காரை எட்டி உதைத்தது.காரில் இருந்தவர்கள் நுாலிழையில் உயிர் தப்பினர். தற்போது இந்த வீடியோ, சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

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