லஞ்ச ஒழிப்பு துறை இயக்குனராக சின்கா நியமனம்

UPDATED : அக் 09, 2026 08:09 PM
ADDED : அக் 09, 2026 08:07 PM
சென்னை: லஞ்ச ஒழிப்பு துறை இயக்குனராக, தாம்பரம் போலீஸ் கமிஷனராக இருந்த, கூடுதல் டி.ஜி.பி., பிரேம் ஆனந்த் சின்கா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
த.வெ.க., ஆட்சிக்கு வந்ததும், லஞ்ச ஒழிப்பு துறை இயக்குனராக, கூடுதல் டி.ஜி.பி., அருண் நியமிக்கப்பட்டார். அதன்பின், சென்னை ஊனமாஞ்சேரியில் உள்ள காவலர் உயர் பயிற்சியகத்திற்கு மாற்றப்பட்டார். இதனால், லஞ்ச ஒழிப்பு துறை இயக்குனர் பொறுப்பு, ஐ.ஜி., மகேஸ்வரியிடம் கூடுதலாக ஒப்படைக்கப்பட்டது. அருண், தற்போது காத்திருப்போர் பட்டியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்நிலையில், லஞ்ச ஒழிப்பு துறை இயக்குனராக, தாம்பரம் போலீஸ் கமிஷனராக பணிபுரியும், கூடுதல் டி.ஜி.பி., பிரேம் ஆனந்த் சின்கா நேற்று நியமிக்கப்பட்டார். தாம்பரம் போலீஸ் கமிஷனர் பொறுப்பு, சென்னை போலீஸ் கமிஷனர் அமல்ராஜிடம் கூடுதலாக ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.