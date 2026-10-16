தகுதியுள்ளோரை சேர்ப்பதும், தவறானவர்களை நீக்குவதுமே எஸ்.ஐ.ஆரின் நோக்கம்! ஓட்டு திருட்டு என எதிர்க்கட்சிகள் பொய் பிரசாரம் செய்வதாக தேர்தல் கமிஷன் புகார்
தகுதியுள்ளோரை சேர்ப்பதும், தவறானவர்களை நீக்குவதுமே எஸ்.ஐ.ஆரின் நோக்கம்! ஓட்டு திருட்டு என எதிர்க்கட்சிகள் பொய் பிரசாரம் செய்வதாக தேர்தல் கமிஷன் புகார்
UPDATED : அக் 16, 2026 08:02 PM
ADDED : அக் 16, 2026 07:58 PM
UPDATED : அக் 16, 2026 08:02 PM ADDED : அக் 16, 2026 07:58 PM
– நமது நிருபர் –: எஸ்.ஐ.ஆர்., எனப்படும், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகள் வாயிலாக, நாடு முழுதும், 13 கோடி வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டு உள்ளதாகவும், இதற்கு தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமாரே காரணம் என்றும், ‘இண்டி’ கூட்டணி கட்சிகளும், கரப்பான்பூச்சி கட்சியும் குற்றம்சாட்டி வருகின்றன.
ஞானேஷ் குமார் பதவி விலகக்கோரி, டில்லி உட்பட முக்கிய நகரங்களில் தொடர் போராட்டங்களும் நடந்து வருகின்றன. வெளிநாட்டு நிதி உதவியுடன், வங்கதேசத்தில் நடந்தது போல ஆட்சியை கவிழ்த்து, நாட்டில் நிலையற்ற தன்மையை ஏற்படுத்த எதிர்க்கட்சிகள் முயற்சிப்பதாக, பா.ஜ., குற்றம்சாட்டி வருகிறது.
இந்நிலையில், எஸ்.ஐ.ஆர்., தொடர்பாக கேள்வி –- பதில் வடிவில், தேர்தல் கமிஷன் அளித்த தகவல்களை தொகுத்து, நீண்ட விளக்கம் ஒன்றை, பா.ஜ., வெளியிட்டுள்ளது. இதை பொதுமக்களிடம் எடுத்துச் சொல்லி, உண்மைகளை வெளிப்படுத்தும்படி, பா.ஜ., நிர்வாகிகள், தொண்டர்களை, அக்கட்சியின் தலைமை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.
அதன் விபரம்:
* எஸ்.ஐ.ஆர்., வாயிலாக, 13 கோடி வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டனரா?
** இது, முற்றிலும் தவறானது. எஸ்.ஐ.ஆர்., செயல்முறையில், முதலில் வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் தயாரிக்கப்படுகிறது. இதில், விண்ணப்பிக்காதவர்கள், தொடர்புகொள்ள முடியாதவர்கள், 3 கோடி பேர், இறந்தவர்கள், 2.80 கோடி பேர், ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இடங்களில் பெயர் உள்ளவர்கள், 1 கோடி பேர், நிரந்தரமாக இடம் மாறியவர்கள், 6.30 கோடி பேர் என, 13 கோடி பேர் நீக்கப்பட்டனர். இதைச் சரிபார்க்க, இந்த வரைவு வாக்காளர் பட்டியல், அனைத்து அரசியல் கட்சிகள், பி.எல்.ஏ., எனப்படும் ஓட்டுச்சாவடி நிலை முகவர்கள், 20 லட்சம் பேருக்கு வழங்கப்பட்டது. ஒவ்வொரு வாக்காளரும், ஆட்சேபனைகளை தாக்கல் செய்ய வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டது. தகுதியுள்ள அனைவரையும் வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்ப்பதும், வாக்காளர் பட்டியலில் உள்ள பிழைகளை நீக்குவதுமே எஸ்.ஐ.ஆரின் நோக்கம்.
* படிவம், 6-ல் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளனவா; உண்மை நிலை என்ன?
** படிவம் 6ல் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை. தலைமை தேர்தல் கமிஷனர், மற்ற இரு தேர்தல் கமிஷனர்களின் ஒருமித்த ஒப்புதலுடன் தான், எஸ்.ஐ.ஆர்., அறிக்கை வெளியிடப்பட்டது. வாக்காளர்களின் வசதிக்காக, படிவம் 6ம், உறுதிமொழி படிவமும் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டன. அதை, கடந்த மே, 27ம் தேதி, உச்ச நீதிமன்றம் அங்கீகரித்துள்ளது.
* வாக்காளர் பட்டியல் தரவுத்தளம் மையப்படுத்தப்பட்டு உள்ளதா?
** இல்லவே இல்லை. வாக்காளர் பட்டியல் தரவுத்தளம், முன்பும் பரவலாக்கப்பட்ட நிலையிலேயே இருந்தது, இன்றும் அதே நிலையில் தான் உள்ளது. ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும், தலைமை தேர்தல் அதிகாரி மேற்பார்வையில், இ.ஆர்.ஓ., எனப்படும், தேர்தல் பதிவு அதிகாரி, வாக்காளர் பட்டியலை தயாரித்து பராமரிக்கிறார். எனவே, இந்த அமைப்பு ஆரம்பத்திலிருந்தே பரவலாக்கப்பட்ட கட்டமைப்பை கொண்டுள்ளது. இ.ஆர்.ஓ.,வின் அதிகாரம் குறைக்கப்படவில்லை.
* ‘ஜென் சி’ என்ற இளம் தலைமுறையினர், வாக்காளர் பட்டியலில் இணைவதில் ஏதேனும் சிக்கல் உள்ளதா?
** எந்தச் சிக்கலும் இல்லை. சொல்லப்போனால், வாக்காளர் பட்டியலில் முதல்முறை பெயர் சேர்ப்பதற்கான நடைமுறை, முன்பை விட எளிதாக்கப்பட்டு உள்ளது. 18 வயது பூர்த்தியடைந்தவர்கள், ஜனவரி 1, ஏப்ரல் 1, ஜூலை 1, அக்டோபர் 1 ஆகிய தேதிகளின் அடிப்படையில், படிவம் 6ஐ பூர்த்தி செய்து, எப்போது வேண்டுமானாலும் பெயரை சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.
கடந்த, 2025 ஜூன் 24ல், எஸ்.ஐ.ஆர்., தொடங்கியதில் இருந்து, ‘ஜென் சி’ தலைமுறையினர், 2.37 கோடி பேர் வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டு உள்ளனர். இந்தியாவில், 17.38 கோடி, ‘ஜென் சி’ வாக்காளர்கள் உள்ளனர். தினமும், 50 ஆயிரம் பேர் வீதம் பட்டியலில் சேர்க்கப்படுகின்றனர்.
* தேர்தல் கமிஷனில் ஏதேனும் முறைகேடுகள் நடந்துள்ளனவா; மற்ற இரு தேர்தல் கமிஷனர்களை தவிர்த்து விட்டு, தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் தானாக முடிவுகளை எடுத்தாரா?
** இது, முற்றிலும் தவறான, மக்களை திசை திருப்பும் கருத்து. தேர்தல் கமிஷனின் அனைத்து முடிவுகளும், மூன்று கமிஷனர்களின் ஒப்புதலுடனேயே எடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு முடிவை எடுக்கும் போது, மற்ற கமிஷனர்கள் கேள்வி எழுப்புவதும், கருத்துகளை தெரிவிப்பதும் இயல்பான ஒன்றுதான். ஒவ்வொரு கருத்தையும், 'கருத்து வேறுபாடு' என்று கூறுவதும், வரைவு நிலையில் எழுப்பப்படும் ஒவ்வொரு கேள்வியையும், ‘முடிவுக்கு எதிராகச் செயல்படுதல்' என்றும் சித்தரிப்பதுசரியானதல்ல. இது, மக்களைக் குழப்பமடையச் செய்வதற்காகப் பரப்பப்படும் ஒரு தோல்வியடைந்த முயற்சி.
* எஸ்.ஐ.ஆர்., என்பது ஓட்டுகளை திருடுவதற்கு ஒரு வழியா; பீஹார், மேற்கு வங்கத்தில் ஓட்டு திருட்டால் பா.ஜ., வென்றதா?
** ஓட்டு திருட்டு என்பது, தீய நோக்கத்துடன், தவறான பிம்பத்தை உருவாக்க பயன்படுத்தப்படும் ஒரு சொல்லாடல். வாக்காளர் பட்டியல் தயாரிப்பது என்பது, ஏதோ ஒரு மூடிய அறைக்குள் நடக்கும் ரகசிய செயல் அல்ல. பி.எல்.ஓ., எனப்படும் ஓட்டுச்சாவடி நிலை அலுவலர்கள், வீடு வீடாகச் சென்று சரிபார்க்கின்றனர். அரசியல் கட்சிகளைச் சேர்ந்த, 20 லட்சம் பி.எல்.ஏ.,க்கள், தணிக்கையாளரை போல, எஸ்.ஐ.ஆர்., செயல்முறையை கண்காணிக்கின்றனர். தகுதியுள்ள வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டால், அரசியல் கட்சிகளின் ஓட்டுச்சாவடி நிலை முகவர்களான பி.எல்.ஏ.,க்கள் அதை தடுக்க முடியும். வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் தவறுகள் இருந்தால், ஒவ்வொரு வாக்காளரும் முறையிட முடியும். வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து யாருடைய பெயரையும் தன்னிச்சையாக நீக்க முடியாது.
இவ்வளவு விரிவான சரிபார்ப்பு, தொடர் கண்காணிப்பு முறைகள் இருக்கும் போது, எப்படி ஓட்டு திருட்டு நடக்க முடியும்? வாக்காளர் பட்டியல் தயாரிப்பு, சரிபார்ப்பு, கோரிக்கைகள் மற்றும் ஆட்சேபனைகள், இறுதி வாக்காளர் பட்டியல், ஓட்டுப்பதிவு, ஓட்டு எண்ணிக்கை என, ஒவ்வொரு முக்கியமான நிலையிலும், அரசியல் கட்சிகள், வேட்பாளர்கள், அவர்களின் பிரதிநிதிகள் உடன் இருந்து கண்காணிப்பை மேற்கொள்கின்றனர்.
இந்திய தேர்தல் முறை, உலகின் மிகப்பெரிய, மிக விரிவாக கண்காணிக்கப்படும் ஜனநாயக செயல்பாடுகளில் ஒன்று. இதைப் புரிந்துகொள்ள, ஏதோ ஒரு தரப்பு முன்வைக்கும் பிம்பத்தை மட்டும் பார்க்காமல், ஒட்டுமொத்த தேர்தல் நடைமுறையையும் முழுமையாக பார்க்க வேண்டும்.
* ஓட்டுகளை பா.ஜ., திருடுவதற்காகவே, தலைமை தேர்தல் கமிஷனரை தேர்ந்தெடுக்கும் குழுவிலிருந்து, உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி நீக்கப்பட்டாரா?
** இதுவும் ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டு. 2023ல் இயற்றப்பட்ட சட்டத்திற்கு முன், தலைமைத் தேர்தல் கமிஷனர், மத்திய அரசின் பரிந்துரையில். ஜனாதிபதியால் நியமிக்கப்பட்டார். தேர்தல் கமிஷனர்கள் நியமனம் தொடர்பான வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், 'தலைமை தேர்தல் கமிஷனர், மற்ற இரு தேர்தல் கமிஷனர்களை நியமிக்க ஒரு சட்டம் இருக்க வேண்டும்' என, உத்தரவிட்டது. அதுவரை, இடைக்கால ஏற்பாடாக, தலைமை நீதிபதியை உள்ளடக்கிய குழுவை அமைக்கும்படியும் அறிவுறுத்தியிருந்தது.
சில மாதங்களிலேயே பார்லிமென்டில் புதிய சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது. அதன்படி, பிரதமர், அவரால் நியமிக்கப்படும் ஒரு மத்திய அமைச்சர், லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவரைக் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டது. முன்பெல்லாம், நியமனங்கள் அரசின் விருப்பப்படி மட்டுமே நடந்தன; இப்போது எதிர்க்கட்சித் தலைவரையும் உள்ளடக்கிய ஒரு குழு உள்ளது.
* கள அலுவலர்கள், தேர்தல் கமிஷனின், ‘இ.சி.ஐ., நெட்’ செயலியை பயன்படுத்த கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டனவா?
** சட்டப்பூர்வ அதிகாரிகள், கள அலுவலர்கள், இ.சி.ஐ., நெட் செயலியை பயன்படுத்த, எந்தக் கட்டுப்பாடும் விதிக்கப்படவில்லை. எஸ்.ஐ.ஆர்., அறிவிக்கப்பட்டதில் இருந்து, இ.சி.ஐ., நெட் செயலியை பயன்படுத்துவது குறித்து, 109 பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டன. பி.எல்.ஓ., உள்ளிட்ட அலுவலர்கள், தங்களின் தனித்துவமான ஐ.டி., ‘பாஸ்வேர்டு’ வாயிலாக, இ.சி.ஐ., நெட் செயலியில், தங்களது சட்டப்பூர்வமான பணிகளை செய்ய முடியும்.
இதில், முறைகேடுகளை தடுக்க, கடுமையான தரவுப் பாதுகாப்பு நெறிமுறைகள், தகவல் தொழில்நுட்ப பாதுகாப்புச் சோதனைகள், தணிக்கைக் கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன.
* கோவாவின், 97 வாக்காளர்கள் விஷயத்தில் நடந்தது போல, இ.சி.ஐ., நெட் செயலி, மென்பொருள் உண்மையான வாக்காளர்களை நிராகரித்ததா?
** தகுதியான அனைவரையும் வாக்காளராக சேர்ப்பது தான், இ.சி.ஐ., நெட் செயலியின் நோக்கம். வாக்காளர் பதிவு அலுவலர்கள் தரப்பில், சில கவனக் குறைவான தவறுகள் நடந்ததால் தான், கோவாவில், 97 பேர் நீக்கப்பட்டனர். இ.சி.ஐ., நெட் செயலியால், அவர்கள் நீக்கப்படவில்லை. இந்த தவறும் உடனடியாக சரி செய்யப்பட்டது. வாக்காளர் சேர்க்கையை எளிதாக்கவும், தேர்தல் அதிகாரிகளால் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளை திறமையாகச் செயல்படுத்தவும், இ.சி.ஐ., நெட் செயலி உதவுகிறது.
* ஒட்டுமொத்த தேர்தல் செயல் முறையும் தோல்வி அடைந்து விட்டதை ஒப்புக்கொள்வது போல, எஸ்.ஐ.ஆர்., நடைமுறை உள்ளது என, காங்கிரஸ் பொதுச்செயலர் ஜெய்ராம் ரமேஷ் குற்றம்சாட்டியுள்ளாரே?
** வாக்காளர்களுக்கு வழங்கப்படும் வசதிகளை தவறானவை என்று கூறுவது, காங்கிரசின் மக்கள் விரோத மனப்பான்மையை காட்டுகிறது. தகுதியுள்ள ஒவ்வொரு வாக்காளரையும் சேர்ப்பது; கண்டறிய முடியாதவர்கள், இறந்தவர்கள், ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் பெயர் இருப்பவர்கள், நிரந்தரமாக இடம் மாறியவர்கள், வெளிநாட்டினர் மற்றும் சட்டவிரோத சேர்க்கையை நீக்குவதே எஸ்.ஐ.ஆரின் நோக்கம்.
* மத்திய அமைச்சரவை செயலருக்கு, தேர்தல் கமிஷன் எழுதிய கடிதத்தில், பல உண்மைகள் மறைக்கப்பட்டுள்ளதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளதே?
** இது குறித்து, தேர்தல் கமிஷன் தனது நிலைப்பாட்டை முழுமையாகத் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. தாங்கள் முன்வைத்த வாதங்கள் எடுபடாமல் போன விரக்தியில், எதிர்க்கட்சிகள் கூறும் ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகள் இவை. ஒரு அதிகாரியின் பணி தொடர்பாகவே, மத்திய அமைச்சரவை செயலருக்கு, தேர்தல் கமிஷன் கடிதம் எழுதியது. இதற்கும், தேர்தல் கமிஷன், தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவின் கொள்கை முடிவுகளுக்கும் எந்தத் தொடர்பும் இல்லை. தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவின் மீது துணை தேர்தல் கமிஷனருக்கு இருந்த கண்காணிப்பு அதிகாரம், ஒருபோதும் திரும்பப் பெறப்படவில்லை.
* செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி, வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறதே?
** இது, முற்றிலும் கற்பனையான குற்றச்சாட்டு. வாக்காளர் பட்டியலை தயாரிக்கும் பணியில், செயற்கை நுண்ணறிவு எந்த வகையிலும் பயன்படுத்தப்படவில்லை. ஒவ்வொரு முடிவும், தேர்தல் பதிவு அதிகாரியால் மட்டுமே எடுக்கப்படுகிறது. இ.சி.ஐ., நெட் என்பது, தேர்தல் பதிவு அதிகாரிகள், தங்கள் பணிகளை செய்ய உதவுகிறது. கருத்துகளைத் திரித்துக் கூறி, பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து குழப்பத்தை உருவாக்குவதே, எதிர்க்கட்சிகளின் நோக்கம்.
* தேர்தல் நடத்தை விதிகள் குறிப்பிட்ட சிலருக்கு மட்டும் அமல்படுத்தப்படுவதாக, காங்கிரஸ் செயற்குழு குற்றம்சாட்டியுள்ளதே?
** அரசு மற்றும் அனைத்து அரசியல் கட்சிகளையும் சாராமல், தேர்தல் கமிஷன் சுதந்திரமாக செயல்படுகிறது. லட்சக்கணக்கான அதிகாரிகளை கொண்டு தேர்தல்கள் நடத்தப்படுகின்றன. வாக்காளர் பட்டியல் தயாரித்தல், ஓட்டுப்பதிவு, ஓட்டு எண்ணிக்கை என, ஒவ்வொரு நிலையிலும், வேட்பாளர்கள், அரசியல் கட்சிகளின் முகவர்கள் உடன் இருக்கின்றனர்.
ஓட்டு திருட்டு என்பதற்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை. நடத்தை விதிகள் அனைத்து கட்சிகளுக்கும் பொருந்தும். எந்தக் கட்சியைச் சேர்ந்தவர்கள் மீது புகார் வந்தாலும், அதன் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது.
* மின்னணு ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்களின் நம்பகத்தன்மை குறித்த சந்தேகம் எழுப்பப்படுகிறதே?
** மின்னணு ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்கள் தனித்து இயங்குபவை. அவை எந்தவொரு, ‘நெட்வொர்க்’ உடனும் இணைக்கப்படவில்லை. ஓட்டுப்பதிவு முதல் ஓட்டு எண்ணிக்கை வரை, இயந்திரங்களின் செயல்பாடுகள, வேட்பாளர்களின் ஏஜன்ட்களின் முன்னிலையிலேயே நடக்கின்றன. ஓட்டுப் பதிவு தொடங்கும் முன், வேட்பாளர்களின் ஏஜன்ட்கள் முன்னிலையில், மாதிரி ஓட்டுப்பதிவு நடத்தப்படுகிறது. ஒவ்வொரு சட்டசபை தொகுதியிலும், சீரற்ற முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஐந்து ஓட்டுச்சாவடிகளின், ‘வி.வி.பாட்’ சீட்டுகள், இயந்திரங்களின் எண்ணிக்கையுடன் ஒப்பிடப்படுகின்றன. ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்களின் நம்பகத்தன்மையை உச்ச நீதிமன்றம் உறுதி செய்துள்ளது.
* பா.ஜ., ஆதரவு அதிகாரிகள் சிலரால், வாக்காளர் பட்டியலில் தன்னிச்சையாகப் பெயர்கள் சேர்த்தல், நீக்குதல் நடந்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளதே?
** தேர்தல் பதிவு அலுவலர்களால், வாக்காளர் பட்டியல் தயாரிக்கப்படுகிறது. இந்தப் பணியில், அங்கீகரிக்கப்பட்ட அனைத்து அரசியல் கட்சிகளின், 20 லட்சம் பி.எல்.ஏ.,க்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர். இந்த, 20 லட்சம் பேருக்கும் வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வழங்கப்படுகிறது. எனவே, எந்த அதிகாரியும், எந்த அரசியல் கட்சிக்கும் ஆதரவாக எதுவும் செய்ய முடியாது.
* டில்லி சாந்தினி சவுக் பகுதியில், ‘பெலா எஸ்டேட்’ ஓட்டுச்சாவடியில், எஸ்.ஐ.ஆருக்கு முன், 729 வாக்காளர்கள் இருந்தனர், ஆனால், இப்போது ஒரே ஒரு வாக்காளர் மட்டுமே இருக்கிறார். மற்றவர்களின் ஓட்டுரிமை பறிக்கப்பட்டு விட்டதாக, எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம்சாட்டுகின்றனவே?
** கடந்த 2022, 2023ல் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றும் நடவடிக்கையின் போது, பெலா எஸ்டேட்டில் இருந்த அங்கீகரிக்கப்படாத குடியிருப்புகள் அகற்றப்பட்டன. அங்கு வசித்தவர்கள், வேறு இடங்களில் குடியமர்த்தப்பட்டனர். 1950ம் ஆண்டு மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டப் பிரிவு 19ன்படி, ஒரு முகவரியில் இனி வசிக்காதவரை, அந்தப் பகுதிக்கான வாக்காளர் பட்டியலில் தொடர்ந்து வைத்திருக்க முடியாது. வீடு வீடாகச் சென்று சரிபார்க்கும் பணியின் போது, பெரும்பாலான வாக்காளர்கள் தாங்கள் பதிவு செய்த முகவரியில் இல்லை என்பது கண்டறியப்பட்டது.
பி.எல்.ஓ., – இ.ஆர்.ஓ., மேற்கொண்ட சிறப்பு நடவடிக்கையில் பாதிக்கப்பட்ட 500 வாக்காளர்கள், தற்போது வசிக்கும் புதிய முகவரியில் தங்கள் பெயரைச் சேர்ப்பதற்காக, படிவம்- 6ஐ சமர்ப்பித்துள்ளனர். மற்றவர்களும் வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்க்க. சாந்தினி சவுத் இ.ஆர்.இ., அனைத்து உதவிகளையும் செய்து வருகிறார். வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் விடுபட்டதாக புகார்கள் வந்தால், அவர்களின் வீடுகளுக்கு பி.எல்.ஓ., நேரில் சென்று, தேவையான ஆவணங்களை பெற்று, இ.ஆர்.ஓ.,வின் முடிவிற்காக அவற்றை இ.சி.ஐ., நெட் தளத்தில் பதிவேற்றுவார்.
இ.ஆர்.ஓ., முடிவெடுத்தால் மட்டுமே விசாரணை நடத்தப்படும். அதுவும் முடிந்தவரை இணையவழியில் நடக்கும். தேவைப்பட்டால், வாக்காளர் தனது குடும்பத்தைச் சேர்ந்த நபரை, தனக்குப் பதிலாக அந்த விசாரணையில் கலந்துகொள்ள செய்யலாம்.
இரவு நேரத் தங்குமிடங்களில் வசிப்பவர்கள், தொழிலாளர்கள், ஏழைகள், வீடற்றவர்களுக்காக தேவையான உதவி மையங்களையும் சிறப்பு முகாம்களையும், மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரிகள் அமைப்பார்கள்.
டில்லி, மஹாராஷ்டிராவில் கோரிக்கைகள், ஆட்சேபனைகளை சமர்ப்பிப்பதற்கான காலக்கெடு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. விடுபட்ட வாக்காளர்கள், புதிய வாக்காளர்களை சேர்க்க, ஒரு சிறப்பு முகாம் நடத்தப்படும். இதன் வாயிலாக தகுதியுள்ள யாரும் வாக்காளர் பட்டியலில் விடுபடாமல் இருப்பதை உறுதி செய்யலாம்.
தகுதியுள்ள வாக்காளர் ஒருவரின் பெயர் விடுபட்டிருந்தாலோ அல்லது ஒருவர் முதல்முறை வாக்காளராக இருந்தாலோ, அவர்கள் 'தொடர் புதுப்பித்தல்' செயல்முறையின் கீழ், இ.ஆர்.ஓ.,விடம் விண்ணப்பித்து, எளிதாகத் தங்கள் பெயரைச் சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.
எஸ்.ஐ.ஆர்., தொடர்பான அனைத்து உத்தரவுகளும் தேர்தல் ஆணையத்தின் ஒருமித்த உடன்பாட்டுடன் பிறப்பிக்கப்பட்டன. உச்ச நீதிமன்றமும் அவற்றை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
தமிழகம், கேரளா, பீஹார், மேற்கு வங்கம் உட்பட 20 மாநிலங்கள், புதுச்சேரி உள்ளிட்ட யூனியன் பிரதேசங்களில், எஸ்.ஐ.ஆர்., செயல்முறை நிறைவடைந்துள்ளது. எஸ்.ஐ.ஆர்., அல்லாத காலங்களில், 'வாக்காளர் பதிவு விதிகள், 1960'-ன் கீழ் பொருந்தக்கூடிய படிவங்கள் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும். தகுதியுள்ள ஒவ்வொரு வாக்காளரையும் பட்டியலில் சேர்ப்பதில் தேர்தல் கமிஷன் உறுதியாக உள்ளது.
மூத்த துணைத் தேர்தல் கமிஷனர் தலைமையில் ஒரு குழு அமைக்கப்படும். இதில், ஐ.ஐ.டி., – ஐ.ஐ.ஐ.டி.,யைச் சேர்ந்த நிபுணரும் இடம்பெறுவார். இந்தக் குழு, இ.சி.ஐ., நெட் அமைப்பு சட்டங்கள், விதிகளின்படி செயல்படுகிறதா என்பதை ஆய்வு செய்து, அது குறித்த அறிக்கையை தேர்தல் கமிஷனிடம் சமர்ப்பிக்கும்.
கடந்த சில மாதங்களாக, மாநிலத் தலைமை தேர்தல் அதிகாரிகளிடமிருந்து பெறப்பட்ட ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில், இந்த இணையதளத்தில் ஏற்கனவே பல மேம்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. எதிர்காலத்தில் களப் பணியாளர்களுக்கு கூடுதல் வசதிகள் தேவைப்பட்டால், அதற்கேற்ப மாற்றங்கள் செய்யப்படும்.
அனைத்து புதிய தகவல் தொழில்நுட்ப தொகுதிகள், இணையதளங்கள் குறித்து, முதலில் அதிகாரிகளின் குழுவில் விவாதிக்கப்படும். அதன் பின்னரே, கமிஷனின் ஒப்புதல் பெறப்படும். தேர்தல் கமிஷன் கூட்டங்களுக்கான நிகழ்ச்சி நிரல் அனைத்தும் முன்கூட்டியே அனுப்பப்படும். கூட்டங்களின் முடிவுகள் அடங்கிய கூட்டறிக்கைகளும் வெளியிடப்படும்.
அனைத்து அதிகாரிகளின் வருடாந்திர செயல் திறன் மதிப்பீட்டு அறிக்கைகளும், நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலக்கெடுவுக்குள், அதாவது ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர் 31க்குள் பூர்த்தி செய்யப்படும். அதிகாரிகளின் வெளிநாட்டுப் பயணங்களுக்கு கமிஷனின் ஒப்புதல் பெறப்படும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.