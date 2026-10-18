மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மறுவாழ்வு தந்த சிறுதொழில்: கம...கம... மீன் ஊறுகாய்கள்: கண்கவர் சிப்பி, சங்கு அலங்காரப்பொருட்கள்
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மறுவாழ்வு தந்த சிறுதொழில்: கம...கம... மீன் ஊறுகாய்கள்: கண்கவர் சிப்பி, சங்கு அலங்காரப்பொருட்கள்
UPDATED : அக் 19, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 18, 2026 04:30 AM
‘‘கை த்தொழில் ஒன்றை கற்றுக்கொள் கவலை உனக்கில்லை ஒத்துகொள்,’’ என்ற வாக்கியத்திற்கு ஏற்றவாறு ராமநாத புரம் மாவட்டம் மண்டபம் அருகே தங்கச்சிமடத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகள் மட்டும் இணைந்து சிறுதொழிலாக மீன் ஊறுகாய், கால் மிதியடிகள், சிப்பி, சங்குகளில் அலங்காரப்பொருட்கள் தயார் செய்து ஆண்டு தோறும் ரூ.பல லட்சம் வருமானம் ஈட்டுகின்றனர்.
தங்கச்சிமடம் அந்தோணியார்புரத்தில் ‘ஸ்பீடு டிரஸ்ட்’ அதாவது மீனவர் மற்றும் உடல் ஊனமுற்றோர் கல்வி, பொருளாதார மேம்பாட்டு அறக்கட்டளை 2006 ல் துவங்கப்பட்டது.
இந்த அறக்கட்டளை மூலம் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வேலை வாய்ப்புடன் கூடிய பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டு அவர்களின் பொருளாதார மேம்பாட்டிற்கு உதவி செய்கின்றனர். அறக்கட்டளையில் பயிற்சி பெற்ற 20 மாற்றுத்திறனாளிகள் ஒன்றாக இணைந்து, ராமேஸ்வரம், பாம்பன் மீனவர்களிடம் சிப்பி, சங்குகள் மற்றும் இறால், கணவா உள்ளிட்ட மீன்களை கொள்முதல் செய்து சிறிய குடிசைத்தொழிலாக அலங்காரப்பொருட்கள் மற்றும் மீன் ஊறுகாய், கால் மிதியடிகள் தயார் செய்து உள் மாவட்டம் மட்டுமின்றி வெளி மாவட்டங்களிலும் விற்பனை செய்து ஆண்டுதோறும் ரூ. பல லட்சம் வருமானம் ஈட்டுகின்றனர். இவர்களின் உழைப்பு வேலை தேடும் இளைஞர்களுக்கு ஊக்கத்தை கொடுத்துள்ளது.
இதுகுறித்து அறக்கட்டளை நிர்வாகி (மாற்றுத்திறனாளி) இ.ஆல்ட்ரின் கூறுகையில், மாற்றுத்திறனாளிகள் பொருளாதார மேம்பாடு, மீனவர்களின் குழந்தைகளின் கல்விக்கு உதவி செய்தல் என்ற நோக்கத்துடன் 2006 முதல் அறக்கட்டளை செயல்படுகிறது. பல்வேறு சமூக ஆர்வலர்கள் உதவியுடன் 200 பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்களுக்கு கல்வி பயில உதவித்தொகை வழங்குகிறோம். மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சுய வேலைவாய்ப்பிற்கான தொழிற்பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது.
அத்துடன் நின்று விடாமல் அவர்கள் சிறு தொழில் துவங்க தனி கட்டட வசதி செய்து கொடுத்துள்ளோம். தற்போது 20 மாற்றுத்திறனாளிகள் ஒன்றிணைந்து சங்கு, சிப்பிகளில் அலங்காரப்பொருட்கள் தயாரிக்கின்றனர்.
குறிப்பாக தரமான இறால், கணவா, சுறா, நெத்திலி மீன்களை ராமேஸ்வரம் மீனவர்களிடம் கொள்முதல் செய்து ஊறுகாய் தயாரிக்கிறோம். இது போக வீணான பழைய பனியன் துணிகளை சேகரித்து அவற்றை பயன்படுத்தி கால் மிதியடிகள் தயாரிக்கின்றனர்.
ராமேஸ்வரம், பேக்கரும்பு, பாம்பன் உள்ளிட்ட சுற்றுலா தலங்களில் உள்ள கடைகளில் விற்கிறோம். இதுமட்டுமன்றி வெளி மாவட்டங்களில் இருந்து வியாபாரிகள் விரும்பி வாங்குகின்றனர். கால் கிலோ மற்றும் 100 கிராம் எடையுள்ள ஊறுகாய்களுக்கு நல்ல வரவேற்பு உள்ளது. மாதந்தோறும் ரூ.10ஆயிரம் வரை ஒவ்வொருவரும் வருமானம் ஈட்டுகின்றனர். சிறுதொழிலை அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்வதற்கு இயந்திரங்கள் வாங்குவதற்காக ரூ.15 லட்சம் வரை தேவைப்படுகிறது.
இதற்காக மாவட்ட தொழில் மையத்தில் விண்ணப்பித்துள்ளோம். ஆர்வமும், பயிற்சியும் இருந்தால் படித்த மாணவர்கள் இத்தொழிலில் ஈடுபட்டு லாபம் ஈட்டலாம் என்றார்.