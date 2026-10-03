அங்கன்வாடியில் வழங்கப்படும் முட்டைகள் கள்ளச்சந்தையில் விற்பனை
அங்கன்வாடியில் வழங்கப்படும் முட்டைகள் கள்ளச்சந்தையில் விற்பனை
UPDATED : அக் 04, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 03, 2026 09:57 PM
துாத்துக்குடி: அங்கன்வாடி குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்படும் முட்டைகளை, ஒப்பந்ததாரர்கள் கள்ளச்சந்தையில் விற்பனை செய்யப்படுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
தமிழகத்தில் உள்ள அங்கன்வாடியில் உள்ள குழந்தைகளுக்கு, வாரத்தில் மூன்று முட்டை வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
துாத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள, 800 அங்கன்வாடி மையங்கள், 1,300 பள்ளிகளுக்கு வழங்கப்படும் முட்டைகளை வினியோகம் செய்யும் ஒப்பந்தத்தை நாமக்கல் மாவட்டத்தை சேர்ந்த் பிரசாத் என்பவர் எடுத்து நடத்தி வருகிறார்.
ஒரே நேரத்தில் அவரால் முட்டைகளை வினியோகம் செய்ய முடியாது என்பதால், சிலருக்கு துணை ஒப்பந்தம் வழங்கி உள்ளார். அவர்கள் முட்டைகளை சரியாக வினியோகம் செய்யாமல் கள்ளச்சந்தையில் விற்பனை செய்யப்படுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
துாத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டியில் முட்டை வினியோகம் செய்யும் பணியை பெற்றுள்ள துணை ஒப்பந்ததாரர் நாகராஜ், 47, அவரது உதவியாளர் மணிகண்டன், 27, ஆகியோர் முட்டைகளை சங்கரப்பநாயக்கன்பட்டி என்ற ஊரில் உள்ள பேக்கரிக்கு, ஐந்து ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்வதாக தகவல் வெளியாகியது.
அங்கு சென்று புகைப்படம் மற்றும் வீடியோ எடுக்க முயன்ற செய்தியாளர்களுக்கு மிரட்டல் விடுத்தபடி இருவரும் மினி லாரியில் அங்கிருந்து புறப்பட்டுச் சென்றனர்.
இந்த விவகாரம் குறித்து நாமக்கல் முட்டை ஒப்பந்ததாரர் பிரசாத் கூறியதாவது:
நாகராஜ் மற்றும் மணிகண்டன் மீது புகார் வந்துள்ளது. அவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும், முட்டை வழங்கும் துணை ஒப்பந்தத்தை வேறு நபர்களுக்கு மாற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்ட அலுவலர் பத்மா கூறியதாவது:
கள்ளச்சந்தையில் முட்டை விற்பனை செய்ததாக எங்களுக்கு எந்த புகாரும் வரவில்லை.
சட்ட விரோதமாக சத்துணவு மாவு, முட்டை, பருப்பு ஆகியவற்றை கள்ளச்சந்தையில் விற்பனை செய்தது தெரியவந்தால் அவர்கள் மீது, விசாரணை மேற்கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.