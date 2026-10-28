‘ஆற்று நுரைக்கு சோப்பு, ஷாம்பு தான் காரணம்!’: கலாய்த்தவர்களுக்கு ஆய்வறிக்கை உள்ளதாக அமைச்சர் பதிலடி
‘ஆற்று நுரைக்கு சோப்பு, ஷாம்பு தான் காரணம்!’: கலாய்த்தவர்களுக்கு ஆய்வறிக்கை உள்ளதாக அமைச்சர் பதிலடி
ADDED : அக் 28, 2026 09:28 PM
திருப்பூர்: ‘திருப்பூர் நொய்யல் ஆற்றில் நுரை ஏற்பட சோப்பு, ஷாம்பு தான் காரணம்’ என, சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் ராஜிவ் பேட்டி அளித்ததை, எதிர்க்கட்சியினர் உட்பட பலரும் கலாய்த்த நிலையில், ‘கழிவு நீரில் கலந்துள்ள சர்பாக்டன்ட், டிடர்ஜென்ட், பாஸ்பரஸ் காரணமாக தான் நுரை பொங்குவதாக ஆய்வறிக்கை உள்ளது’ என, நேற்று அவர் மீண்டும் திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார்.
திருப்பூர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில், நேற்று முன்தினம் நடந்த சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுக்கூட்டத்திற்கு பின் பேட்டி அளித்த அமைச்சர் ராஜிவ் கூறியதாவது:
சாக்கடை கழிவு நீர் கலப்பதே, ஆறுகளில் நுரைக்கு முக்கிய காரணம். வீடுகளில் இருந்து வெளியேறும் கழிவு நீரில் சோப்பு, ஷாம்பு கலந்து ஆற்றில் கலப்பதால் வெள்ளை நுரை வருகிறது.
மழைக்காலத்தில் உயரமான இடத்தில் இருந்து தாழ்வான இடத்தில் தண்ணீர் விழும்போதும் நுரை உருவாகும். புகார்கள் வந்தால் மாசுக்கட்டுப்பாடு வாரிய அதிகாரிகள் உடனே சென்று ஆற்று நீரை பரிசோதித்து, முறைகேடு நிறுவனங்கள் மீது பாரபட்சமின்றி நடவடிக்கை எடுக்கின்றனர்.
இவ்வாறு அவர் கூறியதை, எதிர்க்கட்சியினர் விமர்சித்து, கலாய்த்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், தன்னை கலாய்த்த எதிர்க்கட்சியினருக்கு பதிலடி தரும் வகையில், அமைச்சர் ராஜிவ், சென்னை தலைமை செயலகத்தில் நேற்று அளித்த பேட்டி:
திருப்பூரில் ஆய்வு செய்தபோது, ஆறுகளில் வெள்ளை நிறத்துடன் கழிவு நீர் வெளியேறுவதற்கான காரணத்தை, விரிவாக விளக்கி கூறினேன். அணையில், தெர்மாகோல் விட்டது போல் நினைத்து, முன்னாள் அமைச்சர் ஒருவர் என்னை கிண்டலடித்துள்ளார்.
மருத்துவர் என்பதால், சுற்றுச்சூழல் துறையை, தொழில்நுட்ப ரீதியாக அணுக, என்னை அமைச்சராக, முதல்வர் விஜய் நியமித்துள்ளார். ஆற்றில் வெள்ளை நிற நுரை பொங்குவது குறித்து, கடந்த 2020ல் யமுனா நதியில், மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை ஆய்வு நடத்தியது.
தொழிற்சாலைகளில் இருந்து வெளியேறும் ரசாயனத்தால், இதுபோன்று நுரை வருவதில்லை. வீடுகளில் இருந்து வெளியேறும் சாக்கடை நீரில் கலந்துள்ள, சர்பாக்டன்ட், டிடர்ஜென்ட், பாஸ்பரஸ் போன்ற ரசாயனங்களால் தான் நுரை பொங்குகிறது.
ஆற்றின் மேல் பகுதியில் இருந்து வேகமாக வரும் நீர், கிழிறங்கும்போது நுரை அதிகமாகும். கிருஷ்ணகிரி, கெலவரப்பள்ளி அணை நீரை, வாணியம்பாடியில் ஆய்வு செய்தபோது, இதைத்தான் கண்டறிந்தோம். அதற்கான ஆய்வறிக்கை உள்ளது.
முந்தைய ஆட்சியில், பணம் வாங்கிக் கொண்டு, ஆறுகளில் கழிவு நீரை வெளியேற்ற தொழிற்சாலைகளுக்கு அனுமதி தந்தனர். இப்போது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. எனவே, எங்களை பற்றி பேச, தி.மு.க., – அ.தி.மு.க.,வினருக்கு தகுதி கிடையாது.
ஆற்றுப்படுகைகளில், அதிகமாக தொழிற்சாலைகளை அமைத்து, மழைக்காலங்களில் கழிவு நீரை அதிகளவில் வெளியேற்றுகின்றனர். இதை சாட்டிலைட், செயற்கை நுண்ணறிவு எனப்படும் ஏ.ஐ., தொழில்நுட்பம் ஆகியவற்றின் வாயிலாக கண்டறிந்து, நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.
கடந்த 9 ஆண்டுகளுக்கு முன், அ.தி.மு.க.,வைச் சேர்ந்த, அப்போதைய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் கருப்பணனும் இதே காரணத்தை கூறியிருந்தார். அப்போது, அவர், ‘கோவையில், சாக்கடை கழிவு நீர் நொய்யல் ஆற்றில் கலக்கிறது. சோப்பு கழிவு நீர் சேர்வதால் ஆற்றில் நுரை வந்தது’ என, தெரிவித்தார்.
இன்னமும் என்னை
‘தெர்மாகோல்’ என்கின்றனர்
ஷாம்பு, சோப்பு காரணமாக, நொய்யல் ஆற்றில் நுரை வருவதாக சொன்ன த.வெ.க., அமைச்சருக்கு நோபல் பரிசு தான் கொடுக்க வேண்டும். கடந்த 2017ல் வைகை அணை நீர் ஆவியாவதை தடுக்க தெர்மாகோல் திட்டம் கொண்டு வந்த என்னை, இன்னமும் ‘தெர்மாகோல்’ என, கிண்டல் செய்கின்றனர். இந்த த.வெ.க., ஆட்சியாளர்களையும், ‘நுரைக்கு ஷாம்பு தான் காரணம்’ என கூறும் அமைச்சரையும், ஏன் ஓட்டாமல் இருக்கிறீர்கள்?
- செல்லுார் ராஜுமுன்னாள் அமைச்சர்,
அ.தி.மு.க.,
‘யாருடைய குரலாக ஒலிக்கிறார்’
கோவை, திருப்பூர், கரூர் மாவட்டங்களில், சாயப்பட்டறை கழிவுகள், நொய்யல் ஆற்றில் கட்டுப்பாடின்றி கலக்க விடுவது தான், நுரை பெருக்கெடுக்க காரணம். ஆனால், திருப்பூர், காசி பாளையம் பொது சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில், சாயக்கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு கட்டமைப்புகளை ஆய்வு செய்த அமைச்சர், திருப்பூரில் சாயக்கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு மையங்கள் சிறப்பாக செயல்படுவதாக பாராட்டி உள்ளார்.
சாய ஆலை உரிமையாளர்களின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற நடவடிக்கை எடுப்பதாகவும் உறுதி அளித்துள்ளார். இதையெல்லாம் பார்க்கும்போது, யாருடைய குரலாக, அமைச்சர் ஒலிக்கிறார் என்ற சந்தேகம் ஏற்படுகிறது.
- அன்புமணி
தலைவர், பா.ம.க.,