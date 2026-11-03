விடுமுறை நாளில் வீட்டிற்கு போங்க மாணவர்களை கட்டாயப்படுத்தும் சமூக நீதி விடுதி காப்பாளர்கள்
விடுமுறை நாளில் வீட்டிற்கு போங்க மாணவர்களை கட்டாயப்படுத்தும் சமூக நீதி விடுதி காப்பாளர்கள்
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 10:46 PM
சென்னை: சமூக நீதி பள்ளி விடுதிகளில் தங்கியிருக்கும் மாணவர்களை, விடுமுறை நாட்களில், வீட்டிற்கு செல்லும்படி, விடுதி காப்பாளர்கள் கட்டாயப்படுத்துவதாக, மாணவர்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர்.
தமிழகம் முழுதும், சமூக நீதித் துறையின் கீழ், பள்ளி மற்றும் கல்லுாரி மாணவ – மாணவியருக்கு, தனித்தனி விடுதிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இவற்றில் தங்கி படிக்கும் பள்ளி மாணவர்களுக்கு, மூன்று வேளை உணவு வழங்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில், சில விடுதிகளில், வார இறுதி விடுமுறை நாட்களில், விடுதி காப்பாளர்கள், மாணவர்களை அவர்களின் வீட்டிற்கு செல்லும்படி கட்டாயப் படுத்துகின்றனர்.
இதனால், வெளி மாவட்டங்களில் இருந்து தங்கி படிக்கும் பள்ளி மாணவர்கள், வாரந்தோறும் வீட்டிற்கு செல்ல, குறிப்பிட்ட தொகையை செலவு செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டு உள்ளனர்.
மாணவர்கள் சென்ற பின், அவர்களுக்கு உணவு சமைத்ததாகக் கூறி, காப்பாளர்கள் மற்றும் சமையலர்கள், மாணவர்களுக்கு உணவு சமைக்க வழங்கப்படும் பொருட்களை எடுத்துக் கொள்வதாக கூறப்படுகிறது.
இது குறித்து, மாணவர்கள், சென்னை, எழிலகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள, சமூக நீதித்துறை கட்டுப்பாட்டு அறையை தொடர்பு கொண்டு, புகார் தெரிவித்து உள்ளனர்.
மாணவர்கள் அளித்த புகார் அடிப்படையில், விசாரணை நடந்து வருவதாக, சமூக நீதித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.