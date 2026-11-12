சிலவரி செய்திகள்: நவ. 13

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சிலவரி செய்திகள்
அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் படிக்கும் மாற்றுத்திறன் மாணவர்களுக்கு, ‘சமக்ர சிக் ஷா’ திட்டத்தின் கீழ், கார்ப்பரேட் சமூகப் பொறுப்புணர்வு நிதியின் வழியாக, கல்வி உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது. தலைமையாசிரியர்கள் வழியாக மாணவர்கள், வரும், 15ம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம் என, தமிழக தொடக்க கல்வி இயக்ககம் அறிவுறுத்தி உள்ளது.
UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 12, 2026 07:06 PM
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சிலவரி செய்திகள்
அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் படிக்கும் மாற்றுத்திறன் மாணவர்களுக்கு, ‘சமக்ர சிக் ஷா’ திட்டத்தின் கீழ், கார்ப்பரேட் சமூகப் பொறுப்புணர்வு நிதியின் வழியாக, கல்வி உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது. தலைமையாசிரியர்கள் வழியாக மாணவர்கள், வரும், 15ம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம் என, தமிழக தொடக்க கல்வி இயக்ககம் அறிவுறுத்தி உள்ளது.