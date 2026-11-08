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சிலவரி செய்தி

சிலவரி செய்தி

UPDATED : நவ 09, 2026 12:00 AM

ADDED : நவ 08, 2026 05:14 PM

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UPDATED : நவ 09, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 08, 2026 05:14 PM

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தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலையில், யு.ஜி.சி., தொலைதுார கல்வி பணியகத்தின் அனுமதியுடன், பி.எட்., சிறப்பு கல்வி கற்பிக்கப் படுகிறது.

இதற்கான மாணவர் சேர்க்கை விண்ணப்ப பதிவு, வரும், 11ம் தேதி தொடங்குகிறது.

மேலும் விபரங்களை, www.tnou.ac.in என்ற இணையதளத்தில் அறியலாம் என, பல்கலை பதிவாளர் செந்தில்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

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