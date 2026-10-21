சிலவரி செய்திகள்: அக். 22

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* அகில இந்திய தொழில்நுட்ப கல்விக் குழு எனும் ஏ.ஐ.சி.டி.இ., சார்பில், முனைவர் பட்ட மாணவர்களுக்கு, அவர்களின் பிந்தைய ஆராய்ச்சி செயல்பாடுகளுக்காக மாதம்தோறும் 50 ஆயிரம் ரூபாய் முதல் 80 ஆயிரம் ரூபாய் வரை உதவித் தொகை வழங்கப்படுகிறது.
இதற்கு விண்ணப்பிக்கும் கெடு கடந்த 20ம் தேதியுடன் முடிந்த நிலையில், தற்போது நவ., 15ம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டு உள்ளது.
UPDATED : அக் 22, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 21, 2026 07:00 PM
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* அகில இந்திய தொழில்நுட்ப கல்விக் குழு எனும் ஏ.ஐ.சி.டி.இ., சார்பில், முனைவர் பட்ட மாணவர்களுக்கு, அவர்களின் பிந்தைய ஆராய்ச்சி செயல்பாடுகளுக்காக மாதம்தோறும் 50 ஆயிரம் ரூபாய் முதல் 80 ஆயிரம் ரூபாய் வரை உதவித் தொகை வழங்கப்படுகிறது.
இதற்கு விண்ணப்பிக்கும் கெடு கடந்த 20ம் தேதியுடன் முடிந்த நிலையில், தற்போது நவ., 15ம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டு உள்ளது.