செய்திகள் சிலவரிகளில்....

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*மாற்று திறனாளிகளுக்கான மாநில ஆலோசனை குழு உறுப்பினர்களின் பதவிக்காலம் முடிவடைந்துள்ளது. புதிய உறுப்பினர்களை நியமிக்க விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது. விருப்பமுள்ளவர்கள் நவம்பர் 13ம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பம் தொடர்பான விபரங்கள் மற்றும் படிவங்கள் https://www.scd.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
*வீர, தீர செயல்களுக்கான தமிழக அரசின் அண்ணா பதக்கம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் குடியரசு தினவிழாவில் முதல்வரால் வழங்கப்படுகிறது. பொதுமக்களின் மூன்று பேருக்கும், அரசு ஊழியர்களில், மூன்று பேருக்கும் பதக்கம் வழங்கப்படுகிறது. இந்த விருதுக்கான பரிந்துரைகளை https://awards.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் மட்டும் பெறப்படும். வீர தீர செயல்களுக்கான அண்ணா விருதுகளுக்கு பரிந்துரைப்பதற்கு டிசம்பர் 15ம்தேதி கடைசி நாள்.
ADDED : அக் 17, 2026 02:26 AM
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*மாற்று திறனாளிகளுக்கான மாநில ஆலோசனை குழு உறுப்பினர்களின் பதவிக்காலம் முடிவடைந்துள்ளது. புதிய உறுப்பினர்களை நியமிக்க விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது. விருப்பமுள்ளவர்கள் நவம்பர் 13ம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பம் தொடர்பான விபரங்கள் மற்றும் படிவங்கள் https://www.scd.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
*வீர, தீர செயல்களுக்கான தமிழக அரசின் அண்ணா பதக்கம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் குடியரசு தினவிழாவில் முதல்வரால் வழங்கப்படுகிறது. பொதுமக்களின் மூன்று பேருக்கும், அரசு ஊழியர்களில், மூன்று பேருக்கும் பதக்கம் வழங்கப்படுகிறது. இந்த விருதுக்கான பரிந்துரைகளை https://awards.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் மட்டும் பெறப்படும். வீர தீர செயல்களுக்கான அண்ணா விருதுகளுக்கு பரிந்துரைப்பதற்கு டிசம்பர் 15ம்தேதி கடைசி நாள்.