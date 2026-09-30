﻿ சில வரி செய்திகள்

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விழுப்புரம் மாவட்ட தேசிய நெடுஞ்சாலை பணிக்கான, நில எடுப்பு மாவட்ட வருவாய் அலுவலராக இருந்த அம்பாயிரநாதன், சென்னை விமான நிலைய விரிவாக்க திட்டத்திற்கான நில எடுப்பு, மாவட்ட வருவாய் அலுவலராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இவர் தவிர்த்து, மேலும் 17 மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்கள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். இதற்கான உத்தரவை, தலைமை செயலர் சாய்குமார் பிறப்பித்துள்ளார்.
ADDED : செப் 30, 2026 11:03 PM
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விழுப்புரம் மாவட்ட தேசிய நெடுஞ்சாலை பணிக்கான, நில எடுப்பு மாவட்ட வருவாய் அலுவலராக இருந்த அம்பாயிரநாதன், சென்னை விமான நிலைய விரிவாக்க திட்டத்திற்கான நில எடுப்பு, மாவட்ட வருவாய் அலுவலராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இவர் தவிர்த்து, மேலும் 17 மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்கள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். இதற்கான உத்தரவை, தலைமை செயலர் சாய்குமார் பிறப்பித்துள்ளார்.