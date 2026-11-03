பாலியல் புகாரில் 'சஸ்பெண்ட்' செய்யப்பட்ட எஸ்.பி.,க்கு முன் ஜாமின்
பாலியல் புகாரில் 'சஸ்பெண்ட்' செய்யப்பட்ட எஸ்.பி.,க்கு முன் ஜாமின்
UPDATED : நவ 03, 2026 01:59 AM
ADDED : நவ 03, 2026 01:57 AM
சென்னை: புதுச்சேரியில், பெண் காவலருக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்த புகாரில், ‘சஸ்பெண்ட்’ செய்யப்பட்ட, போலீஸ் எஸ்.பி.,க்கு, நிபந்தனை முன் ஜாமின் வழங்கி, சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
புதுச்சேரியை சேர்ந்த பெண் காவலர் ஒருவருக்கு, எஸ்.பி.,யாக இருந்த ஏ.சுப்பிரமணியன், 59, தொடர்ந்து பாலியல் தொல்லை கொடுத்து வந்துள்ளார். இதனால், மன உளைச்சலுக்கு ஆளான, அந்த பெண் காவலர், தற்கொலைக்கு முயற்சித்தார். பின், போலீசில் புகார் அளித்தார். அதை விசாரிக்க, விசாகா குழு அமைக்கப்பட்டது.
விசாரணைக்கு பின், சுப்பிரமணியன், 'சஸ்பெண்ட்' செய்யப்பட்டார். காரைக்கால் டவுன் போலீசார், அவருக்கு எதிராக, பாலியல் துன்புறுத்தல் உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ், கடந்த செப்., 29ல் வழக்குப் பதிவு செய்தனர். இந்த வழக்கில், முன் ஜாமின் கேட்டு, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் சுப்பிரமணியன் மனு தாக்கல் செய்தார்.
இந்த மனு, நீதிபதி என்.ரமேஷ் முன் விசாரணைக்கு வந்தது. மனுதாரர் தரப்பில், வழக்கறிஞர்கள் ஆர்.சி.பால்கனகராஜ், திவ்யா மற்றும் புதுச்சேரி அரசு தரப்பில் வழக்கறிஞர் ஜெயரனி ஓம்பிரகாஷ் ஆஜராகினர். இரு தரப்பு வாதங்களை கேட்ட நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவு:
ஆரம்பத்தில் அளித்த புகார், துறைசார் விசாரணை குழு விசாரணையில், பாலியல் வன்கொடுமை குற்றச்சாட்டுகள் கூறப்படவில்லை. முன் ஜாமின் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்ட பின் அளித்த வாக்குமூலத்தில், பாலியல் வன்கொடுமை குற்றச்சாட்டு இடம் பெற்றுள்ளது. பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் வாக்குமூலம், விசாரணை குழுவின் அறிக்கையின்படி, நீண்ட காலமாக உறவு முறை தொடர்ந்திருந்ததும், சந்திப்புகள் பல்வேறு இடங்களில் நடந்திருப்பதும் தெரிய வருகிறது.
இத்தகைய உறவு சம்மதத்துடன் இருந்ததா என்பதை, விசாரணை நீதிமன்றமே முடிவு செய்ய வேண்டும். மனுதாரருக்கு, 59 வயதாகிறது, அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரியில் ஓய்வு பெறுகிறார். ஏற்கனவே பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார., புதுச்சேரியில் வசித்து வருவதால் தலைமறைவாகும் வாய்ப்பு குறைவு. எனவே, மனுதாரர் 15 நாட்களுக்கு, சம்பந்தப்பட்ட போலீஸ் நிலையத்தில் ஆஜராகி, விசாரணைக்கு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும்; சாட்சிகளை கலைக்கக் கூடாது என்பன உள்ளிட்ட நிபந்தனைகளுடன், அவருக்கு முன் ஜாமின் வழங்கப்படுகிறது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.