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/செய்திகள்/தமிழகம்/﻿ ராஜினாமா எம்.எல்.ஏ.,க்கள் 4 பேர் 30ல் ஆஜராக சபாநாயகர் உத்தரவு அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலருக்கும் அழைப்பு

﻿ ராஜினாமா எம்.எல்.ஏ.,க்கள் 4 பேர் 30ல் ஆஜராக சபாநாயகர் உத்தரவு அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலருக்கும் அழைப்பு

﻿ ராஜினாமா எம்.எல்.ஏ.,க்கள் 4 பேர் 30ல் ஆஜராக சபாநாயகர் உத்தரவு அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலருக்கும் அழைப்பு

ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:03 PM

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ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:03 PM

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சென்னை: அ.தி.மு.க., சார்பில் வெற்றி பெற்று, பதவியை ராஜினாமா செய்த, நான்கு எம்.எல்.ஏ.,க்கள் மற்றும் அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலர் பழனிசாமி ஆகியோர், வரும் 30ம் தேதி நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என, சபாநாயகர் பிரபாகர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

தமிழக சட்டசபை தேர்தல் கடந்த ஏப்ரலில் நடந்தது. முதல் முறையாக, சட்டசபை தேர்தலை எதிர்கொண்ட தமிழக வெற்றிக் கழகம், 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது.

அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய், மே 10ம் தேதி முதல்வராக பொறுப்பேற்றார்; மே 13ம் தேதி சட்டசபையில் நம்பிக்கை ஓட்டு கோரினார்.

விளக்கம்

அப்போது, அ.தி.மு.க.,வைச் சேர்ந்த 24 அதிருப்தி எம்.எல்.ஏ.,க்கள், அ.ம.மு.க.,வைச் சேர்ந்த ஒரு எம்.எல்.ஏ., என 144 பேர் ஆதரவுடன், விஜய் தலைமையிலான த.வெ.க., அரசு பெரும்பான்மையை நிரூபித்தது.

த.வெ.க., அரசுக்கு ஆதரவளித்த, அ.தி.மு.க.,வைச் சேர்ந்த, பெருந்துறை எம்.எல்.ஏ., ஜெயகுமார், மதுராந்தகம் எம்.எல்.ஏ., மரகதம் குமரவேல், தாராபுரம் எம்.எல்.ஏ., சத்யபாமா, அம்பாசமுத்திரம் எம்.எல்.ஏ., இசக்கி சுப்பையா ஆகியோர் தங்களின் பதவியை ராஜினாமா செய்து, த.வெ.க.,வில் இணைந்தனர்.

த.வெ.க., அரசு பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க, கட்சி கட்டுப்பாட்டை மீறி ஆதரவளித்த எம்.எல்.ஏ.,க்கள் மீது தகுதி நீக்க நடவடிக்கை எடுக்கும்படி, சபாநாயகர் பிரபாகரிடம், அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலர் பழனிசாமி தரப்பில் மனு அளிக்கப்பட்டது.

அதன்பின், பதவியை ராஜினாமா செய்த நான்கு பேர் மீது மட்டும் நடவடிக்கை எடுக்கும்படி வலியுறுத்தப்பட்டது.

அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலர் தரப்பில் மூன்று கடிதங்கள் அளிக்கப்பட்ட நிலையில், ஜெயகுமார், மரகதம் குமரவேல், சத்யபாமா, இசக்கி சுப்பையா ஆகியோர், கடந்த 3ம் தேதி சபாநாயகர் முன் நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளித்தனர்.

இது தொடர்பான தகவல் பழனிசாமிக்கு அனுப்பப்பட்டது. அவர் தரப்பில், அ.தி.மு.க., - எம்.எல்.ஏ.,க்கள் அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி, தளவாய் சுந்தரம் ஆகியோர் சபாநாயகரை சந்தித்து மீண்டும் மனு அளித்தனர்.

அதைத் தொடர்ந்து, இரு தரப்பையும் வரும் 30ம் தேதி நேரில் அழைத்து விசாரணை நடத்த, சபாநாயகர் முடிவு செய்துள்ளார். இது தொடர்பாக, சட்டசபை செயலர் சாந்தி, அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலர் பழனிசாமிக்கு அனுப்பியுள்ள கடிதம் விபரம்:

கடந்த மே, 13ம் தேதியன்று அ.தி.மு.க., அளித்த தகுதி நீக்க மனு தொடர்பாக, நான்கு முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் அளித்த பதில்கள் மீது, கூடுதல் விளக்கம் தேவைப்பட்டது.

அவகாசம்

இதற்காக, கடந்த 3ம் தேதி இசக்கி சுப்பையா, 9ம் தேதி சத்யபாமா, ஜெயகுமார், மரகதம் குமரவேல் ஆகியோரை நேரில் அழைத்து சபாநாயகர் விளக்கம் கேட்டார்.

அப்போது, அவர்கள் தெரிவித்த கருத்துக்கள் மற்றும் தங்களின் கடிதங்களையும் தொடர்ந்து, சபாநாயகர் இரு தரப்பினரையும் அழைத்து, மேலும் சில விளக்கங்களை கேட்க விரும்புகிறார்.

எனவே, சபாநாயகர் அறையில், நான்கு முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.,க்களும், 30ம் தேதி காலை ஆஜராக உள்ளனர். ஒவ்வொருவரும் விளக்கம் அளிக்க, 30 நிமிடம் அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

எம்.எல்.ஏ.,க்கள் விளக்கம் அளிக்கும் போது தாங்களும் நேரில் வந்து, தங்கள் தரப்பு விளக்கங்களை அளிக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு கடிதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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