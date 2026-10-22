கட்டட கழிவுகளை கண்காணிக்க சுற்றுச்சூழல் துறையில் சிறப்பு குழு
கட்டட கழிவுகளை கண்காணிக்க சுற்றுச்சூழல் துறையில் சிறப்பு குழு
ADDED : அக் 22, 2026 06:37 PM
சென்னை: கட்டடக் கழிவுகள் உருவாவது முதல், மறுசுழற்சி வரையிலான பணிகளை கண்காணிக்க, ஆறு துறைகள் அடங்கிய சிறப்பு குழு அமைக்க, சுற்றுச்சூழல் துறை நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.
தமிழகத்தில் திடக் கழிவுகள், திரவக் கழிவுகள், அபாயகரமான கழிவுகள், மருத்துவ கழிவுகள் ஆகியவற்றை, மேலாண்மை செய்வதற்கான வழிமுறைகள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன. இதற்கான பணிகள், சம்பந்தப்பட்ட துறைகளின் கண்காணிப்பில் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
இந்நிலையில், கட்டட கழிவுகள் சேகரிப்பு, தரம் பிரித்தல், மறுசுழற்சி போன்ற பணிகள் தொய்வடைந்து உள்ளதாக புகார் எழுந்தது. இது தொடர்பான வழக்குகளை விசாரித்த, தென் மண்டல பசுமை தீர்ப்பாயம், பல்வேறு அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியுள்ளது.
சென்னை மாநகராட்சிக்கும், மாநில மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்துக்கும், இந்த அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டன. இதில், மாநிலம் முழுதும் தொடர் கண்காணிப்பு அவசியம் என, பசுமை தீர்ப்பாயம் வலியுறுத்தியுள்ளது.
இதன் அடிப்படையில், கட்டட கழிவுகள் விவகாரத்தில், கண்காணிப்பு பணிக்காக சிறப்பு குழு அமைக்க, சுற்றுச்சூழல் துறை முடிவு செய்துள்ளது.