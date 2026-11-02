தி.மு.க., ‘மாஜி’ மகேஷை 3 நாள் விசாரிக்க போலீசாருக்கு சிறப்பு நீதிமன்றம் அனுமதி
தி.மு.க., ‘மாஜி’ மகேஷை 3 நாள் விசாரிக்க போலீசாருக்கு சிறப்பு நீதிமன்றம் அனுமதி
UPDATED : நவ 02, 2026 07:34 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:29 PM
UPDATED : நவ 02, 2026 07:34 PM ADDED : நவ 02, 2026 07:29 PM
சென்னை: தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் மகேஷை, மூன்று நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க, சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசாருக்கு அனுமதி அளித்து, சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில், அனுமதியின்றி கட்டப்பட்ட தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிரந்தர அனுமதி வழங்குவதாகக் கூறி, 100 கோடி ரூபாய் வரை லஞ்சம் பெற்றதாக புகார்கள் எழுந்தன. இதுகுறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த, சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார், தனியார் பள்ளிகள் சங்க தலைவர் அரசகுமார், விருத்தாசலம் தி.மு.க., முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., முத்துகுமார் மற்றும் அப்போதைய பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் மகேஷ் ஆகியோரை கைது செய்தனர்.
சென்னை புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள மகேஷை, ஐந்து நாட்கள் போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி கோரி, கடந்த அக்., 28ம் தேதி, மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார், சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனர்.
இந்த மனு, நேற்று விசாரணைக்கு வந்தபோது, மகேஷ் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார். அப்போது நீதிபதி சத்தியமூர்த்தி, வரும் 4ம் தேதி மாலை 5:00 மணி வரை, மகேஷை போலீஸ் காவலில் விசாரிக்க அனுமதியளித்து உத்தரவிட்டார். விசாரணைக்கு முன்பும், பின்பும் மருத்துவ பரிசோதனை செய்யவும், விசாரணையின்போது வழக்கறிஞர் ஒருவர் உடன் இருக்கவும் நீதிபதி அனுமதி அளித்தார். அதேபோல், வீட்டு உணவு தொடர்பான முந்தைய உத்தரவை கட்டாயம் பின்பற்றுமாறும், போலீசுக்கு நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
இதையடுத்து, சென்னை ராஜிவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில், மகேஷுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை செய்யப்பட்டது. பின், விசாரணைக்காக அவர் கமிஷனர் அலுவலகம் அழைத்துச் செல்லப்பட்டார்.