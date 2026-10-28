சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு சிறப்பு அன்னதானம்

UPDATED : அக் 28, 2026 09:18 PM
ADDED : அக் 28, 2026 09:18 PM
சென்னை: தமிழகத்தில், 17 முக்கிய கோவில்களில், சர்க்கரை நோயாளிகள் மற்றும் முதியோருக்கு, சிறப்பு அன்னதான திட்டத்தை செயல்படுத்த, ஆலோசித்து வருவதாக, தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
தமிழகத்தில், ஸ்ரீரங்கம், பழநி, திருவண்ணாமலை, திருச்செந்துார் உள்ளிட்ட 17 முக்கிய கோவில்களில், முதல் கட்டமாக, இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. தற்போது கோவில்களில், காலை 8:00 மணி முதல் இரவு 10:00 மணி வரை, அன்னதானம் வழங்கப்படுகிறது. கோவில்களில் வழக்கமாக, அரிசி சாதம் உள்ளிட்ட உணவுகள் வழங்கப்படுகின்றன.
இவற்றை, முதியோர் மற்றும் சர்க்கரை நோயாளிகளால் சாப்பிட முடியாத நிலை உள்ளது. எனவே, அவர்களுக்கு ஏற்ற உணவுகளை வழங்க ஆலோசிக்கப்பட்டுள்ளதாக, தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
இதுகுறித்து, அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு ஏற்ற உணவுகளை, அன்னதான திட்டத்தில் சேர்க்க வேண்டும் என, கோரிக்கை வந்துள்ளது. இது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டுள்ளது. இன்னும் முடிவு எடுக்கப்படவில்லை’ என்றனர்.