குடிநீர் தட்டுப்பாட்டை போக்க சிறப்பு நிதி: பா.ஜ., கோரிக்கை
குடிநீர் தட்டுப்பாட்டை போக்க சிறப்பு நிதி: பா.ஜ., கோரிக்கை
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:49 AM
சென்னை: 'குடிநீர் தட்டுப்பாட்டை சமாளிக்க, தமிழக அரசு சிறப்பு நிதி ஒதுக்க வேண்டும்' என, தமிழக பா.ஜ., தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
அவரது அறிக்கை: தமிழகத்தின் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில், கடுமையான குடிநீர் தட்டுப்பாட்டால், அன்றாட தேவைகளுக்கு கூட, மக்கள் தவிக்கும் அவல நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
தண்ணீருக்கான மாற்று ஏற்பாடுகளை செய்யாமல், த.வெ.க., அரசும், குடிநீர் வடிகால் வாரியமும் அலட்சியத்தோடு செயல்படுவது கண்டிக்கத்தக்கது.
நீர்வளத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள 90 அணைகளில், 59 அணைகள் வறண்டுள்ளன. பல மாவட்டங்களில், 10 நாட்களுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே குடிநீர் வினியோகிக்கப்படுகிறது.
இந்நிலையை சமாளிக்க, சிறப்பு நிதி ஒதுக்காமல், முதல்வர் விஜயின் நேரடி கட்டுப்பாட்டில் உள்ள துறையிடம் நிதி கேட்க அதிகாரிகள் தயங்குவது, ஆட்சியின் நிர்வாக சீர்கேட்டையே காட்டுகிறது.
புதிய ஆழ்துளை கிணறுகள் அமைத்தல், கூட்டுக் குடிநீர் திட்டங்களை செயல்படுத்துதல் போன்ற அவசர பணிகளுக்கு தேவையான சிறப்பு நிதியை, உடனே ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும்.
நீர் நிலைகள், நீர்வழித் தடங்களை துார்வாரி, சுத்தம் செய்ய வேண்டும். ஏரி, குளங்களில் வண்டல் மண்ணை அகற்றி, கரைகளை உயர்த்தி, வரும் காலங்களில் தண்ணீரை சேமிப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.