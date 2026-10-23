விமான போக்குவரத்து துறையில் சிறப்பு மைல்கல்: அமைச்சர் கீர்த்தனா
விமான போக்குவரத்து துறையில் சிறப்பு மைல்கல்: அமைச்சர் கீர்த்தனா
UPDATED : அக் 24, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 23, 2026 09:36 PM
தமிழக தொழில் துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா அறிக்கை:
தமிழகத்தின் விமானப் போக்குவரத்து துறைக்கு, வரலாற்று சிறப்புமிக்க மைல்கல். சென்னை விமான நிலையத்தில், உள்நாட்டு விமான நிறுவனங்களுக்கான விமான எரிபொருள் மீதான மதிப்பு கூட்டு வரியை, 29 சதவீதத்தில் இருந்து 16 சதவீதமாகவும், தமிழகத்தின் பிற விமான நிலையங்களில், 1 சதவீதமாகவும் குறைத்துள்ளோம்.
இந்த வரி குறைப்பின் வாயிலாக, விமான பயணத்தை மக்களுக்கு மேலும் எளிதாக்குவதுடன், தமிழகத்தின் பிற நகரங்களில் உள்ள விமான நிலையங்களின் போட்டித்திறனை அதிகரிக்கவும் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளோம்.
இதனால், புதிய விமான வழித்தடங்களை அறிமுகப்படுத்த, விமான நிறுவனங்களுக்கு ஊக்கம் கிடைக்கும். விமான சேவைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்க வாய்ப்பு ஏற்படும். சென்னைக்கு அப்பால் உள்ள விமான நிலையங்களின் செயல்பாடுகள் விரிவடையும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.