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வாக்காளர் பெயர் சேர்க்கை தொடர்பாக அக்.23ல் அனைத்துக் கட்சிகளின் கூட்டத்திற்கு தமிழக தேர்தல் கமிஷன் அழைப்பு விடுத்துள்ளது.
சென்னை தலைமை செயலகத்தில் தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் தலைமையில் இந்த கூட்டம் நடக்கிறது. புதிய வாக்காளர்கள் சேர்க்கை, முகவரி மாற்றம், பெயர் மாற்றம், பெயர் விடுபட்டவர்கள் செய்ய வேண்டியது நடவடிக்கைகள் பற்றி இந்த கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட இருக்கிறது.
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்க முறை திருத்தப்பணிகள் தொடர்பாக, கூட்டத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்கும் வகையில், அவர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. வாக்காளர் பட்டியலில் புதிய வாக்காளர்களை சேர்க்கும் வகையில் தேர்தல் கமிஷன் இந்நடவடிக்கையை மேற்கொண்டு இருக்கிறது.
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தம் ; அக். 23ல் அனைத்துக் கட்சிகள் கூட்டத்திற்கு தமிழக தேர்தல் கமிஷன் அழைப்பு
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தம் ; அக். 23ல் அனைத்துக் கட்சிகள் கூட்டத்திற்கு தமிழக தேர்தல் கமிஷன் அழைப்பு
ADDED : அக் 21, 2026 04:56 PM
ADDED : அக் 21, 2026 04:56 PM
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வாக்காளர் பெயர் சேர்க்கை தொடர்பாக அக்.23ல் அனைத்துக் கட்சிகளின் கூட்டத்திற்கு தமிழக தேர்தல் கமிஷன் அழைப்பு விடுத்துள்ளது.
சென்னை தலைமை செயலகத்தில் தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் தலைமையில் இந்த கூட்டம் நடக்கிறது. புதிய வாக்காளர்கள் சேர்க்கை, முகவரி மாற்றம், பெயர் மாற்றம், பெயர் விடுபட்டவர்கள் செய்ய வேண்டியது நடவடிக்கைகள் பற்றி இந்த கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட இருக்கிறது.
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்க முறை திருத்தப்பணிகள் தொடர்பாக, கூட்டத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்கும் வகையில், அவர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. வாக்காளர் பட்டியலில் புதிய வாக்காளர்களை சேர்க்கும் வகையில் தேர்தல் கமிஷன் இந்நடவடிக்கையை மேற்கொண்டு இருக்கிறது.