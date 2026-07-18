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﻿ பெண்களுக்கு உதவ விரைவில் சிறப்பு திட்டம்; அமைச்சர் அருண்ராஜ் தகவல்

﻿ பெண்களுக்கு உதவ விரைவில் சிறப்பு திட்டம்; அமைச்சர் அருண்ராஜ் தகவல்

ADDED : ஜூலை 18, 2026 09:19 PM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 09:19 PM

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சென்னை: ''தமிழகத்தில் மாதவிடாய் நின்ற பெண்களுக்கு உதவும் வகையில், சிறப்பு திட்டம் தொடங்கப்படும்,'' என, மக்கள் நல்வாழ்வு துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்தார்.

சென்னை மெனோபாஸ் சங்கம் மற்றும் இந்திய மெனோபாஸ் சங்கம் இணைந்து நடத்திய விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கில், அமைச்சர் அருண்ராஜ் பேசியதாவது:பெண்கள் தங்கள் வாழ்நாளில் மூன்றில் ஒரு பகுதியை மாதவிடாய் நிறுத்தத்திற்கு பிந்தைய காலத்தில் கழிக்கின்றனர்.

உடலில் ஏற்படும் ஹார்மோன் மாற்றங்கள் காரணமாக மாதவிடாய் நிறுத்த காலத்திற்கு முன்பும், பின்பும் பல ஆரோக்கிய பிரச்னைகளை எதிர்கொள்கின்றனர். அதுபற்றி அவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு இல்லாததால், தங்கள் பிரச்னைகளை வெளியே சொல்லி தீர்வு காண்பதில், அவர்களுக்கு தயக்கம் உள்ளது. அதேபோல், சமூகத்திலும் இதுபற்றி பேசுவதற்கான தயக்கம் நிலவுகிறது.

வரும், 2030ம் ஆண்டுக்குள், 4.7 கோடி பெண்கள் மாதவிடாய் நிறுத்த கட்டத்திற்கு நுழைவர். ஆனால், தேசிய, மாநில அளவில் இப்பிரச்னையை எதிர்கொள்வதற்கான சுகாதார கொள்கை எதுவும் இல்லை.

எனவே, மாதவிடாய் நின்ற பெண்களுக்கு, மருத்துவ ரீதியாக உதவும் வகையிலும், சமூகத்தில் இதுபற்றி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையிலும், சிறப்பு திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்படும். இதுபற்றி முதல்வரிடம் ஆலோசித்து விரைவில் செயல்படுத்தப்படும்.இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

பொது சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் சோமசுந்தரம் பேசுகையில், ''பெண்களின் சராசரி ஆயுட்காலம், 80 முதல் 90 வயது வரை உள்ளது. எனவே, மாதவிடாய் நிறுத்தத்திற்கு பின்னும், அவர்கள் ஆரோக்கியமாக வாழ, குடும்பம், சமூகத்தின் ஆதரவு அவசியம்,'' என்றார்.

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