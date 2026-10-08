ஸ்ரீவை த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ., சரவணன் மீது பண மோசடி புகார்
ஸ்ரீவை த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ., சரவணன் மீது பண மோசடி புகார்
UPDATED : அக் 08, 2026 07:58 PM
ADDED : அக் 08, 2026 07:52 PM
துாத்துக்குடி: ஸ்ரீவைகுண்டனம் த.வெ.க., -– எம்.எல்.ஏ., சரவணன், 35, என்பவர் மீது, பட்டியலின வாலிபர் ஒருவர், பண மோசடி புகார் அளித்துள்ளார்.
துாத்துக்குடி மாவட்டம், ஏரல், அம்பாள்தோப்புவை சேர்ந்தவர் வைணவபெருமாள், 34. இவர், சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில் கூறியிருப்பதாவது:
ஸ்ரீவைகுண்டம் தொகுதி த.வெ.க., -– எம்.எல்.ஏ., சரவணன், துாத்துக்குடி மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் நலக்குழுவில் உறுப்பினர் பதவியை பெற்று தருவதாக கூறி, 60,000 ரூபாய் வாங்கினார். ஆனால், அந்த பதவி வேறு ஒருவருக்கு வழங்கப்பட்டுவிட்டது. பணத்தை திருப்பி கேட்டபோது, மிரட்டல் விடுக்கிறார். பணத்தை மீட்டு தர வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளார்.
சரவணன் எம்.எல்.ஏ., கூறுகையில், ‘‘வைணவப்பெருமாள் பணத்திற்கும், எனக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. என்னிடம் நெருங்கிய தொடர்பில் இருப்பதாக கூறி, சிலர் பணம் வசூலிப்பதாக புகார் வந்துள்ளது. என் பெயரை கூறி, வேலை வாங்கி தருவதாக யார் கூறினாலும், நம்பி ஏமாற வேண்டாம்,’’ என்றார்.