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சென்னை: திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் வெளியிட்ட அறிக்கை:
மாநில உரிமைகள் என்றாலே தமிழகம் என்று இந்திய அளவில் நமக்கு இருக்கும் பெருமையை அற்ப அரசியலுக்காகச் சிதைத்திருக்கிறது தவெக அரசு. இந்தியா முழுவதிலும் இருந்து அறிவார்ந்த ஆன்றோர்கள் தெரிவித்து வரும் கண்டனங்களே தவெகவின் இழிவான அரசியலை அம்பலப்படுத்திவிட்டன.
நீதியரசர் குரியன் ஜோசப், அஷோக் வர்தன் ஷெட்டி, நாகநாதன் மேற் கொண்ட பணியில் யாரும் குறை காணவும் முடியாது, அதனை வேறு எவரைக் கொண்டும் நிறைவு செய்யவும் முடியாது. இத்தகைய சிறப்பான பெருமக்கள் கொண்ட குழுவை அமைத்த பெருமை எனக்கு எப்போதும் இருக்கும். இதனைப் பாதியில் கலைத்த சிறுமைதான் தவெக அரசின் மேல் காலத்துக்கும் நிலைக்கும்.
இவ்வாறு ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.
அரசியலுக்காக பெருமையை சிதைக்கும் தவெக அரசு; ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு
அரசியலுக்காக பெருமையை சிதைக்கும் தவெக அரசு; ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு
ADDED : நவ 09, 2026 06:52 PM
ADDED : நவ 09, 2026 06:52 PM
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சென்னை: திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் வெளியிட்ட அறிக்கை:
மாநில உரிமைகள் என்றாலே தமிழகம் என்று இந்திய அளவில் நமக்கு இருக்கும் பெருமையை அற்ப அரசியலுக்காகச் சிதைத்திருக்கிறது தவெக அரசு. இந்தியா முழுவதிலும் இருந்து அறிவார்ந்த ஆன்றோர்கள் தெரிவித்து வரும் கண்டனங்களே தவெகவின் இழிவான அரசியலை அம்பலப்படுத்திவிட்டன.
நீதியரசர் குரியன் ஜோசப், அஷோக் வர்தன் ஷெட்டி, நாகநாதன் மேற் கொண்ட பணியில் யாரும் குறை காணவும் முடியாது, அதனை வேறு எவரைக் கொண்டும் நிறைவு செய்யவும் முடியாது. இத்தகைய சிறப்பான பெருமக்கள் கொண்ட குழுவை அமைத்த பெருமை எனக்கு எப்போதும் இருக்கும். இதனைப் பாதியில் கலைத்த சிறுமைதான் தவெக அரசின் மேல் காலத்துக்கும் நிலைக்கும்.
இவ்வாறு ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.